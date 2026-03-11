La suba del petróleo alerta al Gobierno: ¿dónde se ven los efectos negativos?

El precio internacional del petróleo volvió a ubicarse en el centro de la agenda económica global y argentina, tras nuevos pronósticos que anticipan valores elevados del barril en medio de la tensión geopolítica internacional. El Gobierno ya reconoce que este escenario tendrá efectos adversos sobre la economía local, pese a algunos beneficios en materia de exportaciones.

El mercado energético proyecta precios del crudo sostenidos en niveles altos debido a la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente y las restricciones sobre la oferta global. Este contexto impulsó fuertes subas recientes del Brent, referencia clave para Argentina.

El encarecimiento del petróleo suele beneficiar a países exportadores de energía, pero también genera presiones inflacionarias y costos adicionales en economías con precios internos sensibles, como la argentina.

El efecto negativo que reconoce el Gobierno

Funcionarios nacionales admiten que el principal impacto adverso aparece en el frente inflacionario y fiscal. El aumento del crudo encarece los combustibles importados —especialmente el diésel— y presiona sobre los costos logísticos y productivos.

El gasoil tiene un rol central en la estructura económica argentina, ya que es clave para el transporte de mercaderías, la actividad agropecuaria y la generación eléctrica. Por eso, cualquier incremento sostenido del petróleo termina trasladándose al resto de los precios de la economía.

Además, la suba energética complica la estrategia oficial de desaceleración inflacionaria, ya que obliga a redefinir el ritmo de ajustes en surtidores o aceptar mayores costos para el sistema energético.

Beneficios parciales por exportaciones

A pesar de los riesgos, el nuevo contexto también presenta una ventaja estructural: Argentina dejó de ser un importador neto de energía y hoy obtiene mayores ingresos por exportaciones de petróleo gracias al crecimiento de Vaca Muerta.

Un precio internacional más alto mejora el ingreso de divisas y fortalece la balanza energética, lo que puede contribuir a estabilizar el frente cambiario. Sin embargo, economistas advierten que el beneficio externo puede verse neutralizado si el shock energético acelera la inflación o enfría la actividad económica interna.

El desafío para la política económica será equilibrar ambos efectos: aprovechar el ingreso de dólares sin generar un impacto negativo en consumo, costos productivos y expectativas inflacionarias.

Combustibles y actividad: el frente más sensible

El traslado del petróleo a precios internos ya comenzó a observarse en el mercado local. Las petroleras enfrentan mayores costos y crece la presión para ajustar valores en surtidores, lo que impacta directamente en transporte, alimentos y producción agroindustrial.

En este escenario, el Gobierno deberá definir si permite ajustes plenos de precios o si interviene para moderar el impacto inflacionario, una decisión que marcará el rumbo económico de los próximos meses.