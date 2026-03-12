Mercado Libre juega fuerte en el país: invertirá u$s3.400 millones y creará 1.900 empleos

La empresa de comercio electrónico Mercado Libre confirmó una inversión de u$s3.400 millones en Argentina durante 2026, en una apuesta estratégica orientada a expandir su infraestructura logística, fortalecer su ecosistema digital y acelerar el desarrollo de servicios financieros tecnológicos.

El anuncio posiciona a la compañía como uno de los principales inversores privados del país en el sector tecnológico y de la economía del conocimiento. Según informó la firma, el desembolso incluirá tanto inversiones en bienes de capital como gastos operativos destinados a sostener el crecimiento de sus operaciones locales.

Uno de los ejes centrales del plan será la ampliación de la red logística, con mejoras y construcción de nuevos centros de almacenamiento equipados con tecnología avanzada. El objetivo es optimizar tiempos de entrega y ampliar la cobertura territorial del sistema de distribución, un factor clave para el crecimiento del comercio electrónico en todo el país.

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, reafirmó el compromiso de la compañía con el desarrollo local y destacó que la inversión permitirá acompañar el crecimiento de emprendedores y pequeñas y medianas empresas que utilizan la plataforma para comercializar productos.

El plan también contempla la expansión del ecosistema fintech a través de Mercado Pago, con nuevas herramientas digitales enfocadas en crédito, ahorro e inclusión financiera, especialmente dirigidas a usuarios y sectores aún poco bancarizados.

Actualmente, más de 2,7 millones de emprendedores venden a través de la plataforma en Argentina, consolidando al marketplace como uno de los principales canales de comercialización digital del país. Con las nuevas incorporaciones laborales previstas —1.900 empleados adicionales— la compañía superará los 18.600 trabajadores directos a nivel local.

Además del impacto laboral, la empresa destacó su aporte económico reciente: durante 2025 exportó servicios por u$s878 millones y contribuyó con u$s1.999 millones en impuestos al fisco nacional, cifras que reflejan el peso creciente de la economía digital dentro de la estructura productiva argentina.

Analistas del sector señalan que este tipo de inversiones refuerza el rol del comercio electrónico y los servicios basados en conocimiento como motores de generación de empleo calificado y competitividad internacional.