Un paso que da mayor flexibilidad para emitir ON y captar financiamiento más rápido

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una nueva flexibilización normativa destinada a acelerar el financiamiento empresarial en el mercado de capitales argentino. A través de la Resolución General N° 1119, el organismo autorizó a las compañías inscriptas en el Régimen de Emisor Frecuente a realizar la difusión y la suscripción de emisiones primarias de obligaciones negociables (ON) dentro del mismo día hábil.

La medida forma parte del proceso de modernización regulatoria impulsado por el Gobierno nacional, orientado a reducir tiempos operativos y adaptar la normativa local a la dinámica actual de los mercados financieros internacionales, caracterizados por mayor volatilidad y ventanas de inversión más cortas.

Hasta ahora, los procesos de difusión y colocación requerían plazos más extensos entre la comunicación al mercado y la suscripción efectiva. Con el nuevo esquema, las empresas que cumplen estándares informativos permanentes podrán aprovechar oportunidades financieras de manera inmediata, reduciendo costos administrativos y tiempos de ejecución.

Desde la CNV explicaron que el cambio se justifica en el nivel de transparencia exigido a los emisores frecuentes, quienes ya deben cumplir con regímenes de información periódica y continua que garantizan disponibilidad suficiente de datos para los inversores.

El presidente del organismo, Roberto Silva, destacó que la iniciativa busca “adecuar los procedimientos del mercado de capitales a la dinámica actual de los mercados financieros globales”, remarcando que la simplificación normativa facilita el acceso al financiamiento corporativo.

La decisión se enmarca además en una serie de reformas recientes orientadas a profundizar el mercado de deuda privada, ampliar el acceso de inversores y reducir cargas burocráticas para emisiones de valores negociables. En los últimos años, la CNV avanzó con esquemas de autorización automática y flexibilización de requisitos para emisiones de menor escala, con el objetivo de dinamizar el crédito empresarial a través del mercado de capitales.

Para las empresas —incluidas muchas vinculadas a cadenas agroindustriales— las obligaciones negociables representan una herramienta clave para financiar capital de trabajo, inversiones productivas y expansión operativa sin recurrir exclusivamente al crédito bancario.

Analistas del sector destacan que la posibilidad de emitir y colocar deuda en el mismo día mejora la capacidad de las compañías para aprovechar condiciones favorables de tasas o demanda inversora, un factor relevante en contextos financieros cambiantes.