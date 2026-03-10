Pese a la tensión global y la cautela inversora, los ADRs subieron con fuerza

Los bonos argentinos en dólares operaron con resultados dispares en una jornada marcada por la volatilidad internacional, mientras el riesgo país se mantuvo en niveles elevados, cerca de los 600 puntos básicos, reflejando la prudencia de los inversores frente al escenario global.

Según datos del mercado, los títulos soberanos registraron subas moderadas de hasta 1,2%, encabezadas por el Global 2038 y el Bonar 2038, seguidos por el Global 2041. Este comportamiento permitió cierta estabilidad luego de jornadas previas atravesadas por fuertes movimientos financieros.

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó alrededor de los 578 puntos básicos, tras haber rozado los 600 durante momentos de mayor tensión internacional. Este nivel continúa siendo considerado alto para los estándares históricos recientes y mantiene a la Argentina lejos de un retorno pleno al financiamiento voluntario en los mercados internacionales.

Impacto del contexto internacional

El desempeño de los activos argentinos estuvo fuertemente influenciado por la incertidumbre global derivada del conflicto en Medio Oriente, que generó ventas de bonos a nivel mundial y una suba generalizada de la aversión al riesgo.

Los mercados internacionales atravesaron jornadas de elevada volatilidad, con movimientos bruscos en el precio del petróleo y cambios en las expectativas financieras, factores que suelen impactar con mayor intensidad en economías emergentes como la argentina.

En este contexto, los inversores priorizaron activos considerados más seguros, lo que limitó la recuperación de la deuda soberana local pese a algunas mejoras puntuales.

Acciones y ADRs acompañaron la recuperación

En paralelo, la renta variable mostró un desempeño más favorable. El índice S&P Merval avanzó alrededor de 4,1% en pesos y 4,5% medido en dólares, impulsado por subas generalizadas en acciones energéticas y de servicios públicos.

Entre los mayores avances se destacaron Edenor, Central Puerto y Sociedad Comercial del Plata, mientras que los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street llegaron a subir hasta 9%, liderados también por compañías del sector energético.

Sin embargo, algunos papeles vinculados al agro y biotecnología registraron leves retrocesos, evidenciando la heterogeneidad del mercado.

Qué implica un riesgo país cerca de 600 puntos

El riesgo país mide el sobrecosto que debe pagar Argentina para endeudarse respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Niveles cercanos a 600 puntos indican que el acceso al crédito internacional sigue siendo limitado y costoso.

Analistas coinciden en que, para recuperar el financiamiento externo en condiciones normales, el indicador debería descender significativamente por debajo de ese umbral, algo que dependerá tanto de factores locales como del clima financiero global.