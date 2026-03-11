Tecnología y datos: el nuevo motor de eficiencia para el campo argentino

Durante Expoagro se desarrolló el panel “Del dato al plato”, un espacio de análisis donde especialistas del sector agroindustrial coincidieron en que la adopción tecnológica ya no es una ventaja competitiva, sino una condición necesaria para mejorar productividad, eficiencia y sustentabilidad.

El debate reunió a referentes del ecosistema agtech, empresas tecnológicas y especialistas en innovación, quienes analizaron cómo el uso estratégico de datos permite optimizar cada etapa de la cadena agroalimentaria, desde la siembra hasta el consumidor final.

Uno de los principales consensos fue que el agro argentino atraviesa una transición hacia sistemas productivos basados en información en tiempo real, donde sensores, plataformas digitales y modelos predictivos permiten reducir incertidumbre y mejorar decisiones agronómicas.

Según se destacó en el encuentro, el desafío actual dejó de ser generar datos y pasó a ser interpretarlos correctamente para convertirlos en valor productivo y económico. (Expoagro)

Inteligencia artificial y agricultura de precisión

Los especialistas remarcaron que la inteligencia artificial y el análisis avanzado de información están acelerando el desarrollo de la agricultura de precisión. Hoy es posible ajustar dosis de insumos, anticipar riesgos climáticos y detectar problemas sanitarios antes de que impacten en los rendimientos.

La digitalización permite integrar múltiples fuentes de información —clima, suelo, maquinaria y mercados— en una misma plataforma, generando recomendaciones automáticas para el productor.

Este cambio tecnológico no solo mejora la eficiencia, sino que también contribuye a una producción más sustentable mediante el uso racional de fertilizantes, fitosanitarios y recursos naturales.

La cadena agroalimentaria se vuelve inteligente

Otro eje central del debate fue la trazabilidad. Los expertos señalaron que los consumidores y mercados internacionales exigen cada vez más información sobre el origen de los alimentos, su impacto ambiental y los procesos productivos.

En ese contexto, las tecnologías digitales permiten seguir el recorrido del producto “del dato al plato”, fortaleciendo la transparencia y abriendo oportunidades comerciales para el agro argentino.

Además, se destacó que la integración tecnológica facilita el acceso al financiamiento y a nuevos modelos de negocio basados en información verificable.

El desafío: adopción y capacitación

A pesar del avance tecnológico, los panelistas coincidieron en que la principal barrera sigue siendo la adopción masiva. La capacitación técnica y la conectividad rural aparecen como factores clave para acelerar la transformación digital.

El proceso requiere inversión, formación y un cambio cultural dentro del sistema productivo, donde el productor pasa a tomar decisiones apoyadas en evidencia y análisis predictivo.