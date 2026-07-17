Emoji: por qué un ícono de pocos píxeles se volvió una herramienta de negocios

Cada 17 de julio el mundo digital celebra el Día Mundial del Emoji, una fecha que nació de un detalle curioso: el emoji del calendario en los iPhone siempre muestra ese día. Detrás de esa anécdota hay un fenómeno económico enorme.

El creador de la efeméride fue Jeremy Burge, fundador de Emojipedia, en 2014. Lo que empezó como un guiño se convirtió en un termómetro del lenguaje visual que hoy usan marcas, bancos y pymes para vender.

Conviene mirar los números. Según distintos relevamientos de marketing, un mensaje con emoji en X aumenta la interacción cerca de un 25%, mientras que un posteo en Facebook la eleva hasta un 57% y uno en Instagram, alrededor de un 48%.

El dato que más debería interesarnos es otro: el 44% de los consumidores dice estar más dispuesto a comprar un producto anunciado con emojis. En las notificaciones push, el impacto trepa hasta un 85% más de aperturas.

Para un país como el nuestro, donde WhatsApp funciona casi como canal comercial oficial, esto no es un detalle menor. Miles de comercios de Rosario y la región cierran ventas por chat, y el tono lo marca, muchas veces, un simple ícono.

El emoji funciona porque resuelve un problema viejo de la comunicación escrita: la falta de gestos y tono de voz. Un mensaje seco puede sonar antipático; el mismo texto con una cara amable transmite cercanía sin costo adicional.

Detrás de cada símbolo hay una estructura formal. El Consorcio Unicode, una organización sin fines de lucro, decide qué emojis existen y cuáles no. Sumar uno nuevo puede llevar años de propuestas técnicas y evaluación cultural.

Ese poder despierta intereses. Empresas y colectivos presionan para que su producto, su comida o su causa tengan representación. Cuando apareció el emoji del mate, por ejemplo, fue una pequeña victoria simbólica para la identidad rioplatense.

El negocio también tiene una cara más directa. Marcas globales lanzaron líneas de stickers, filtros y hasta perfumes basados en emojis propios. La empresaria Kim Kardashian vendió millones con sus "Kimoji", un caso de manual de monetización.

Ahora bien, todo entusiasmo tiene su letra chica. Casi seis de cada diez jóvenes creen que las empresas abusan de los emojis. El exceso puede volver a una marca poco seria, sobre todo en rubros donde se espera formalidad.

Acá aparece un desafío interesante para quien administra una comunicación. No es lo mismo un estudio jurídico que una hamburguesería. El emoji correcto depende del público, del canal y del momento, y ahí se juega buena parte del resultado.

La inteligencia artificial agregó un capítulo nuevo. Los asistentes que redactan mensajes ya sugieren emojis según el contexto, y algunas plataformas permiten crear íconos personalizados con una simple instrucción de texto.

Eso abre una puerta para las pymes locales. Un negocio chico puede hoy diseñar su propio set visual, diferenciarse en redes y construir una identidad reconocible sin contratar un estudio de diseño caro.

También hay una dimensión de datos. Cada emoji que un cliente envía es información: mide satisfacción, humor y expectativas. Equipos de atención al cliente ya analizan esas reacciones para anticipar quejas o detectar oportunidades de venta.

Incluso la Justicia empezó a tomarlos en serio. En varios países, tribunales debieron interpretar el significado de un emoji dentro de un contrato o una conversación, porque un pulgar arriba llegó a valer como aceptación de un acuerdo.

Lo que parecía un juego de adolescentes se transformó en un lenguaje universal que mueve decisiones de compra. Entender cómo y cuándo usarlo dejó de ser una cuestión estética para volverse una herramienta de gestión.

El 17 de julio puede leerse, entonces, como algo más que una curiosidad del calendario. Es una excusa para revisar cómo hablamos con nuestros clientes y cuánto valor puede esconderse en un símbolo de pocos píxeles.