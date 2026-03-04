Ley inocencia fiscal: todo lo que tenés que saber

Si en los últimos días escuchaste hablar de la Ley de Inocencia Fiscal y no entendiste bien de qué se trata, no sos el único. En esta nota voy a explicar la mecánica concreta: qué es, quiénes pueden adherirse y qué implicancias tiene para tus ahorros e inversiones.

Empecemos por el contexto. Se estima que entre USD 170.000 y USD 220.000 millones están guardados fuera del sistema bancario argentino —el propio Milei habla de hasta USD 400.000 millones—. ¿Por qué? La respuesta no tiene misterio: 9 defaults, cepos cambiarios y presión tributaria confiscatoria durante décadas. No es casual, es la consecuencia lógica. Como dice el refrán: el que se quema con leche, ve una vaca y llora.

¿Qué es la Ley de Inocencia Fiscal?

La Ley 27.799, aprobada en diciembre de 2025, tiene tres pilares: el Régimen Simplificado de Ganancias (Decreto 93/2026 y RG ARCA 5820/2026), un blindaje legal para la formalización de dólares fuera del sistema, y una actualización de los umbrales penales tributarios. Pueden adherirse personas humanas con ingresos hasta $1.000 millones anuales y patrimonio hasta $10.000 millones —equivalente a ingresos de hasta USD 689.000, claramente pensado para la clase media y el empresario PyME—. La adhesión es digital, un solo clic, y vence en junio de 2026.

El cambio penal también es relevante: la evasión simple ahora se configura a partir de $100 millones —antes era $1,5 millones—, y la agravada a $1.000 millones. Una enorme cantidad de situaciones que antes derivaban en causas penales hoy quedan fuera de ese rango.

¿Cómo funciona la formalización de fondos?

Este es el núcleo del llamado "blanqueo permanente". Una vez adherido, ARCA no puede fiscalizar períodos anteriores, salvo discrepancias mayores al 15%, superiores a $100 millones, o facturas apócrifas. Fuera de esas tres situaciones, el efecto es liberatorio.

La RG 1108/2026 de la CNV completa el esquema: los adheridos pueden depositar efectivo sin límite en cuentas de ALyCs, transferir títulos entre subcuentas propias e ingresar activos virtuales desde PSAVs inscriptos. En términos simples: si tenés dólares en el colchón, podés depositarlos en tu broker e invertirlos en bonos o acciones sin preguntas, sin alícuota de ingreso. A diferencia del blanqueo de 2024 —que tuvo fricciones operativas y una ventana temporal acotada—, este régimen es estructural. Las normas antilavado, vale aclararlo, siguen plenamente vigentes: lo que cambia es el tratamiento tributario, no el marco penal para fondos de origen ilícito.

Comentario personal: el blanqueo de 2024 captó USD 20.085 millones en su primera etapa, con una sola ventana y toda la desconfianza inicial hacia el gobierno. Con USD 170.000-220.000 millones estimados fuera del sistema, incluso una adhesión parcial sería una cifra transformadora para el mercado de capitales argentino.

El impacto en acciones y bonos: mi opinión

Así como el blanqueo de 2024 inyectó liquidez de manera rápida y concentrada en el mercado argentino, una adhesión exitosa a este régimen puede generar un efecto similar pero más gradual y sostenido en el tiempo. No sería un shock puntual de liquidez sino un flujo constante de fondos formalizándose e ingresando al sistema financiero a medida que la confianza se consolida.

En mi opinión, ese flujo podría ser el empuje que le falta al Merval para volver a máximos históricos y, en el plano de la deuda soberana, el catalizador para que el riesgo país perfore los 400 puntos. Un mercado con mayor profundidad y más inversores activos favorece la compresión de tasas, mejora los precios de los bonos y sustenta valuaciones más altas en las acciones locales. El camino no será en línea recta —nunca lo es en Argentina—, pero la dirección, si el régimen funciona, apunta claramente hacia allá.

El principal riesgo sigue siendo la confianza institucional. Quien recuerde el blanqueo de la era Macri, donde las alícuotas subieron después, entiende por qué el inversor argentino se mueve con cautela. La gente con dólares en el colchón no reacciona en días: reacciona cuando el miedo pasa. Y eso, como bien saben los mercados, es cuestión de dejar pasar el tiempo.

Como siempre digo: no existe inversión ajena al riesgo. Pero entender el contexto y asesorarte profesionalmente es la diferencia entre operar con criterio propio y dejarte llevar por el ruido.

Por Alejandro Pagliero | Asesor Financiero de Nasini SA

Febrero 2026