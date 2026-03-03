Medio Oriente sacude los mercados locales: riesgo país para arriba, acciones para abajo

El conflicto en Medio Oriente volvió a intensificarse con renovados ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos, elevando la incertidumbre en los mercados internacionales y desatando fuertes vaivenes en los principales índices financieros. Esta tensión global no se mantiene aislada: los activos argentinos también sufren el impacto, reflejando la sensibilidad de la economía local ante choques de riesgo externos.

En este contexto, el riesgo país argentino se disparó hasta el nivel más alto del año y se ubica en 588 puntos básicos, señal de que los inversores perciben un mayor riesgo al mantener activos nacionales en un momento de volatilidad global. Los bonos soberanos argentinos se desplomaron en Wall Street y las acciones argentinas cerraron el día con pérdidas significativas.

Acciones y ADRs argentinos bajo presión

Las acciones que cotizan en la bolsa local y, sobre todo, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street experimentaron caídas generalizadas. Sectores estratégicos vieron retrocesos incluso superiores al promedio de mercados emergentes, reflejo de la aversión global al riesgo y el traslado de capitales hacia activos considerados más seguros.

El índice S&P Merval de la bolsa porteña cae 2,3% a 2.542.768 puntos. Entre las acciones que más caen se encuentran: Edenor (8%), Comercial del Plata (7%) y Grupo Supervielle (6,4%).

Mientras tanto, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se desploman hasta 14%, encabezadas por Supervielle. Otras fuertes caídas las experimentan Telecom (10%) y BBVA Argentina (9,7%), aunque todos los papeles están en rojo.

Esta caída en los activos argentinos se produce en paralelo a fuertes aumentos en los precios de commodities energéticos como el petróleo, que responde al temor de interrupciones en el suministro por el conflicto y se ajusta con una prima geopolítica significativa.

Impacto y perspectivas

El trasfondo de esta turbulencia global tiene implicancias concretas para la economía argentina. El banco Citi, en un reciente informe, advirtió que economías emergentes con reservas internacionales ajustadas —como la argentina— son particularmente vulnerables si el conflicto se prolonga y los precios del petróleo se mantienen elevados. Esto podría aumentar la inflación importada, presionar el tipo de cambio y generar salidas de capital.

Además, la suba en el precio del crudo repercute en los costos energéticos importados y podría trasladarse a la inflación interna, con efectos sobre el transporte, la logística y los precios de bienes sensibles.