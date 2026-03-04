"Sin industrias no hay Nación": La UIA se planta, pide respeto y exige medidas

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó este 3 de marzo de 2026 su preocupación por la situación que atraviesan distintos sectores industriales y regiones del país, en el marco del proceso de transición hacia un nuevo esquema económico.

A través de un comunicado titulado “Sin industria no hay Nación”, la entidad sostuvo que muchas empresas —en particular pymes— enfrentan una coyuntura crítica caracterizada por bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para el financiamiento y caída del empleo.

Foco en el Norte argentino

El planteo fue reforzado tras una reunión del Comité Ejecutivo de la UIA con representantes de las uniones industriales del Norte Grande (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

Desde la entidad señalaron que esta región, que concentra una cuarta parte de la población argentina, presenta el menor poder adquisitivo del país y una baja inversión privada. Esta situación se refleja en un menor nivel de empleo registrado en el sector privado y un peso elevado del empleo público.

Los dirigentes regionales solicitaron medidas concretas de estímulo a la actividad industrial que permitan sostener empresas y puestos de trabajo en un contexto de reconfiguración macroeconómica.

El peso de la industria en la economía

En el comunicado, la UIA remarcó el rol estratégico del sector industrial en la economía nacional. Según datos de la entidad:

La industria representa el 19% del PBI.

* Aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional.

* Genera el 19% del empleo formal directo, equivalente a aproximadamente 1.200.000 trabajadores.

* Moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos.

* Más de 3.600.000 trabajadores dependen directa o indirectamente del sector.

La organización subrayó que la industria es un sector transable que compite de manera directa con el mundo, por lo que necesita estándares internacionales en materia impositiva, infraestructura y costos financieros.

Competitividad y reformas estructurales

La UIA reconoció los avances del Gobierno nacional en materia de equilibrio fiscal, baja de la inflación y reformas estructurales. También valoró el proceso de integración internacional.

Sin embargo, advirtió que es fundamental avanzar en una agenda que reduzca las distorsiones acumuladas durante décadas para mejorar la competitividad del sector productivo.

“El respeto es condición básica del desarrollo”, señalaron desde la entidad, en referencia a la necesidad de generar confianza y previsibilidad para quienes producen, invierten y generan empleo.

Finalmente, la UIA reafirmó su vocación de trabajo conjunto con el Gobierno, los trabajadores y la sociedad para construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo.