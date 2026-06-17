Exportaciones en la mira: los sectores con mayor potencial frente a un nuevo acuerdo

El Gobierno nacional avanza en las negociaciones para concretar un nuevo acuerdo comercial que podría ampliar el acceso de productos argentinos a mercados internacionales y generar nuevas oportunidades para distintos sectores de la economía. La iniciativa es considerada por empresarios y analistas como una posibilidad de fortalecer la competitividad del país y diversificar sus destinos de exportación.

Entre los principales beneficiados aparecen las cadenas agroindustriales, la industria alimenticia, la minería, la energía y la economía del conocimiento, actividades que cuentan con capacidad para incrementar sus ventas externas si se reducen barreras arancelarias y se simplifican los requisitos comerciales.

El complejo agroexportador se posiciona como uno de los grandes protagonistas. Productos como carne bovina, vinos, frutas, aceites, lácteos y economías regionales podrían mejorar su inserción internacional al acceder a mercados con menores costos de ingreso y reglas comerciales más previsibles.

La industria manufacturera también observa oportunidades, especialmente en segmentos con valor agregado que buscan ampliar su presencia fuera de la región. Para las empresas, un marco comercial más favorable permitiría aumentar inversiones, desarrollar nuevos mercados y generar mayor escala productiva.

Otro de los sectores con expectativas es el energético. La producción de petróleo y gas, impulsada por el crecimiento de Vaca Muerta, encuentra en este tipo de acuerdos una posibilidad para consolidar exportaciones y atraer inversiones destinadas a infraestructura y desarrollo tecnológico.

La minería, por su parte, aparece como una de las actividades con mayor potencial de crecimiento gracias a la demanda global de minerales estratégicos vinculados con la transición energética, como el litio y el cobre.

Especialistas coinciden en que la apertura de nuevos mercados representa una oportunidad para incrementar las exportaciones, mejorar la competitividad y generar empleo, aunque advierten que el impacto dependerá de la capacidad de cada sector para adaptarse a las exigencias internacionales y aprovechar las ventajas del nuevo escenario comercial.

En ese contexto, el eventual acuerdo es visto como una herramienta para fortalecer la inserción internacional de Argentina y ampliar las posibilidades de crecimiento de actividades que ya cuentan con una importante presencia en los mercados externos, especialmente aquellas vinculadas con la producción agroindustrial y la generación de valor agregado.