Los bancarios actualizaron sus salarios: ¿a cuánto llega el sueldo inicial?

La Asociación Bancaria anunció una nueva actualización salarial para los trabajadores del sector, en el marco del acuerdo paritario que establece una recomposición automática de los haberes en función de la inflación.

Con la aplicación del último incremento, el salario inicial de la actividad quedó establecido en $2.437.232 brutos, monto que incluye el sueldo básico junto con los adicionales convencionales y la participación en las ganancias (ROE).

La actualización alcanza a todas las remuneraciones mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo conceptos como antigüedad, presentismo y otros adicionales previstos en el convenio colectivo.

Desde el gremio que conduce Sergio Palazzo destacaron que el mecanismo de ajuste mensual tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios frente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

La organización sindical remarcó además que continuará monitoreando la evolución de los precios y mantendrá vigente el esquema de actualización automática acordado con las cámaras empresarias, con el propósito de evitar un deterioro del salario real.

Con esta nueva recomposición, la actividad bancaria continúa ubicándose entre los sectores con mejores niveles salariales del país, gracias a un sistema de revisión periódica que acompaña las variaciones de la inflación y busca sostener el ingreso de sus trabajadores.