Bitcoin y una zona decisiva: los niveles que podrían definir su próximo movimiento

El mercado de las criptomonedas vuelve a centrar su atención en Bitcoin, que atraviesa un momento técnico clave tras un reciente rebote. Analistas del sector coinciden en que las próximas semanas serán determinantes para saber si el activo logra consolidar una recuperación o retoma la tendencia bajista que domina el escenario desde hace varios meses.

Según especialistas, el comportamiento del precio se encuentra en una etapa de consolidación, con una marcada cautela entre los inversores. Aunque el repunte reciente despertó expectativas positivas, todavía no existen señales suficientes para confirmar un cambio de tendencia.

Uno de los analistas sostiene que el mercado podría estar transitando el tramo final de la primera fase de una corrección más amplia. En ese contexto, un avance hacia la zona de los 90.000 a 100.000 dólares aparece como un escenario posible, aunque también existe una alternativa más conservadora que ubica el techo del rebote entre 85.000 y 87.000 dólares, antes de una nueva caída.

El escenario más pesimista contempla la posibilidad de que Bitcoin vuelva a buscar soportes en torno a los 60.000 dólares e incluso entre 49.000 y 52.000 dólares, si la presión vendedora vuelve a imponerse en el mercado.

Los expertos destacan que, más allá de las fluctuaciones de corto plazo, el comportamiento del activo está influenciado por una oferta relativamente reducida en los exchanges, lo que puede amplificar los movimientos de precios ante cambios moderados en la demanda.

Desde una perspectiva técnica, el cierre semanal será uno de los indicadores más observados por los operadores. Una superación de las resistencias actuales podría confirmar un rebote con mayor consistencia, mientras que un rechazo en esos niveles reforzaría la hipótesis de continuidad bajista.

En un contexto de elevada volatilidad, los analistas recomiendan prudencia y recuerdan que Bitcoin suele atravesar ciclos prolongados de corrección antes de retomar impulsos alcistas. Por eso, consideran que el mercado se encuentra en un punto de inflexión en el que las próximas definiciones podrían marcar el rumbo del principal activo digital para el resto del año.