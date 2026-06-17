En tiempos donde mucho se habla de El Niño, ¿cuánto se sabe del fenómeno climático?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó una nueva actualización sobre el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), en la que señala que actualmente el sistema climático mantiene condiciones neutrales, aunque los distintos modelos internacionales continúan mostrando una tendencia hacia el desarrollo de un episodio de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

Según el informe oficial, las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico ecuatorial presentan anomalías positivas en gran parte de la región, con valores más elevados cerca de la costa sudamericana. Además, los vientos alisios se mantienen levemente debilitados y el Índice de Oscilación del Sur (IOS) registra valores negativos, señales que son monitoreadas de manera permanente por los especialistas.

Pese a estos indicadores, el SMN aclara que todavía no puede considerarse que el fenómeno El Niño se haya establecido, ya que la interacción entre océano y atmósfera continúa siendo consistente con una fase neutral del ENOS.

Qué puede significar para Argentina

Históricamente, los eventos de El Niño suelen asociarse con mayores precipitaciones sobre el centro y noreste del país, especialmente durante la primavera y el verano, aunque sus efectos varían según la intensidad del evento y la región considerada.

Para el sector agropecuario, un escenario de El Niño puede representar una oportunidad para mejorar la disponibilidad hídrica en amplias zonas productivas, aunque también incrementa el riesgo de excesos de lluvias, anegamientos e inundaciones en áreas vulnerables.

Monitoreo permanente

El SMN remarca que la evolución del ENOS será seguida mediante actualizaciones periódicas, ya que durante los próximos meses se definirá si las actuales señales oceánicas y atmosféricas terminan consolidando un evento de El Niño o si el sistema permanece en condiciones neutrales.

Mientras tanto, especialistas recomiendan seguir los informes oficiales y considerar la información climática como una herramienta de planificación, especialmente para las decisiones vinculadas con la próxima campaña agrícola y la gestión de recursos hídricos.