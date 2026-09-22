Claves del día: Súper Niño, el maíz que reta a Brasil, riesgo país en alza y Caputo ante Wall Street

Un Súper El Niño podría costarle a América Latina y el Caribe hasta 2% del PIB acumulado en tres años y sumar casi cinco millones de nuevos pobres antes de 2030, según un informe de la Cepal difundido el 21 de septiembre.

El organismo advierte que el fenómeno golpeará de forma desigual: Ecuador y Perú enfrentarían inundaciones extremas y pérdida de pesca, mientras Colombia, Venezuela y el norte de Brasil sufrirían sequías, calor extremo e incendios en la Amazonía.

El sector energético aparece entre los más vulnerables por la fuerte dependencia hidroeléctrica de la región, y la Cepal insiste en que anticiparse al fenómeno —previsto para agudizarse en el último trimestre de 2026— es mucho más barato que reaccionar después de la emergencia.

Argentina le pisa los talones a Brasil en el mercado del maíz

Mientras el clima amenaza con pasar factura, el campo argentino atraviesa un momento dorado. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina proyecta exportar 45 millones de toneladas de maíz en la campaña 2026/27, apenas un millón por debajo de las 46 millones que estima Brasil, lo que reabre la pelea por el segundo puesto mundial detrás de Estados Unidos.

El maíz ya es protagonista de las cuentas externas: entre enero y julio generó US$5.276 millones y explicó el 9% de las exportaciones del país, el segundo producto que más dólares aportó después del petróleo. La ventaja argentina se apoya en una cosecha récord —70,5 millones de toneladas según la BCR— y en precios competitivos: en el sudeste asiático, el cereal argentino llegó a cotizar entre US$5 y US$11 más barato por tonelada que el brasileño.

Si se cumplen las proyecciones, las exportaciones dejarían US$10.100 millones, un récord histórico para el cultivo, mientras el complejo agroindustrial completo podría alcanzar los US$42.200 millones.

Despegar se mete en las finanzas hoteleras

La compañía de viajes, hoy en manos del grupo tecnológico Prosus, lanzó Despegar Pago, un sistema que permite a hoteles y proveedores turísticos cobrar por adelantado reservas ya confirmadas, con acreditación de fondos en hasta 48 horas.

Tras una prueba piloto que superó el millón de dólares en cuatro meses en Argentina, Brasil, México y Colombia, la empresa prevé desembolsar US$50 millones entre octubre de 2026 y marzo de 2027, multiplicando por 50 el volumen inicial.

La compañía plantea el esquema como un adelanto sobre ingresos ya generados —no como un préstamo tradicional— y lo presenta como el primer paso de una estrategia para diversificarse más allá de las comisiones por venta de pasajes y paquetes.

Industria santafesina: un choque de números que desconcierta

En Santa Fe, dos mediciones oficiales y sectoriales cuentan historias opuestas. El Ipec relevó una suba del 2% en la industria manufacturera durante el primer semestre de 2026, con un repunte interanual del 5,8% en el segundo trimestre, traccionado principalmente por la elaboración de alimentos y bebidas.

Sin embargo, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) había reportado una caída acumulada del 3,7% para el mismo período. El propio Ipec reconoce una foto heterogénea: 8 de las 24 ramas industriales estuvieron en verde, mientras 9 permanecieron en rojo, con sectores como maquinaria, muebles y textiles arrastrando el resultado hacia abajo.

Caputo blinda el discurso ante Wall Street

En Nueva York, el ministro de Economía se reunió con entre 50 y 60 inversores en las oficinas de JPMorgan y aseguró que el Gobierno no modificará el rumbo económico pese a las elecciones presidenciales de 2027. Caputo ratificó el compromiso con las metas del FMI —superávit fiscal y acumulación de reservas— y destacó el respaldo de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, incluida la garantía de US$2.000 millones otorgada a mediados de año. También subrayó que el Banco Central ya compró más de US$14.200 millones en 2026 y recordó los swaps por US$20.000 millones firmados con Estados Unidos y China.

El mercado, menos convencido: el riesgo país sigue en alza

El discurso de Caputo llegó en medio de una racha negativa para los activos argentinos. El riesgo país de JP Morgan subió por sexto día consecutivo y cerró en 533 puntos básicos, un máximo desde el 20 de agosto, mientras el S&P Merval cayó 0,8% y los bonos soberanos retrocedieron 0,5% en promedio.

El movimiento contrastó con el optimismo de Wall Street, donde el Nasdaq escaló 2,3% de la mano de Meta. Analistas locales atribuyeron la cautela a la expectativa por la estrategia de financiamiento del Gobierno de cara a 2027, mientras el dólar mayorista se mantuvo estable en torno a los $1.514 y las reservas del Banco Central cedieron levemente a US$49.695 millones.