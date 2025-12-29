Con el asado como protagonista, el precio de la carne pegó un salto en el final del año

En noviembre de 2025, los precios de la carne vacuna en Argentina registraron aumentos mensuales y anuales por encima de la inflación general, según el informe difundido por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El asado fue el corte que más incidió en la escalada de precios, con una suba mensual del 13%, alcanzando alrededor de $13.304,75 por kilo, seguido por otros cortes como nalga (+10,2%) y carne picada común (+9,5%).

En términos interanuales, la variación fue aún más destacada: el precio de la carne vacuna aumentó 53,2% respecto a noviembre de 2024, superando la suba interanual del mes anterior. Este incremento estuvo impulsado por diversos factores, entre ellos la presión en la oferta interna y el ajuste de precios relativos de los cortes vacunos.

El consumo interno también mostró un comportamiento interesante, al crecer 3,4% interanual, pese al fuerte incremento de precios, alcanzando un consumo per cápita de 48,3 kilos por año.

Este avance de los precios de la carne se da en un contexto general de inflación que, según estimaciones oficiales, situó la variación de precios al consumidor en torno al 2,5% en noviembre, con un acumulado interanual del 31,4% en Argentina. Los datos muestran que los alimentos, y en particular la carne vacuna, continúan siendo un factor clave en la dinámica inflacionaria del país.

La combinación de menor oferta de hacienda, presiones de costos internos, tendencias de exportación y expectativas del mercado generan un escenario de precios elevados para los consumidores argentinos. Analistas del sector advierten que estos valores podrían mantenerse o incluso acelerarse en los meses próximos, especialmente en temporada de consumo festivo.