Petróleo "on fire": el crudo supera los US$ 80 y enciende las alarmas por la guerra en Irán

El mercado internacional del petróleo volvió a mostrar fuerte volatilidad esta semana: el barril de crudo Brent, referencia global, superó los US$ 80 y llegó a cotizar cerca de US$ 82,12 este martes en el mercado de futuros de Londres, impulsado por la incertidumbre geopolítica que se vive en Medio Oriente.

Este movimiento al alza se produce en un contexto de escalada bélica tras ataques coordinados de Estados Unidos y Israel contra objetivos en Irán y la respuesta militar de Teherán contra países del Golfo Pérsico. En este escenario, se agravó la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo que se transporta por vía marítima en el mundo.

Los mercados reaccionaron con rapidez: en las primeras operaciones, el Brent llegó a subir más de un 13 %, marcando su mayor incremento en años antes de moderar su alza. Las cotizaciones reflejan la creciente preocupación por posibles interrupciones en el suministro de crudo si el conflicto persiste o se intensifica.

Impactos en el comercio y la inflación global

La tensión en el Golfo Pérsico y las amenazas sobre rutas clave de comercio de energía han elevado la prima de riesgo que los inversores trasladan a los precios de los combustibles. Analistas advierten que, de mantenerse o agravar la situación, el crudo podría incluso alcanzar niveles superiores a los US$ 90–100 por barril, algo que repercutiría en precios de combustibles, transporte y, eventualmente, en la inflación global.

En los mercados financieros más amplios, el alza de los precios del petróleo también ha generado efectos secundarios: bolsas europeas registraron retrocesos, especialmente en sectores sensibles al costo de la energía como aerolíneas y transporte, mientras que activos refugio como el oro y la deuda gubernamental ganan atractivo.

Escenario futuro incierto

El conflicto, además de su impacto humano y político, ha vuelto a poner en evidencia la dependencia del sistema energético global de regiones geopolíticamente inestables. El Estrecho de Ormuz, controlado en parte por Irán, se perfila como un punto crítico: un cierre total o prolongado de este paso marítimo tendría consecuencias profundas para el suministro de crudo y la economía global.

Mientras tanto, productores, refinadores y gobiernos siguen de cerca las noticias desde la región y ajustan sus estrategias de cobertura ante los riesgos de oferta. El mercado de energía continúa bajo presión, con operadores evaluando diariamente nuevas cifras y potenciales sanciones o contramedidas diplomáticas que puedan atenuar o agravar el conflicto.