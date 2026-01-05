Efecto Maduro: las acciones petroleras de EEUU suben hasta 8% en Wall Street

Este lunes, las acciones de las principales petroleras y empresas de servicios vinculadas al sector energético en Wall Street registraron subas destacadas en la apertura del mercado. La reacción se dio tras desarrollos geopolíticos de relevancia: la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, junto con declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre posibles inversiones petroleras en Venezuela.

Aunque los precios del crudo no experimentaron un alza sustancial, el mercado bursátil mostró optimismo ante la perspectiva de que las empresas petroleras puedan beneficiarse de una potencial recuperación de la producción venezolana a futuro.

Principales ganadores en la apertura

Las acciones con mayores subas incluyeron tanto compañías de extracción como de servicios petroleros:

* Schlumberger y Halliburton lideraron las ganancias, con alzas cercanas o superiores al 8 % y 9 %.

* Chevron y Valero Energy también mostraron subas notables, alrededor del 7-8 %.

* ExxonMobil y ConocoPhillips registraron ganancias de más de 4-7 %.

Este dinamismo se observó incluso cuando los contratos de crudo Brent y West Texas Intermediate (WTI) se mantuvieron relativamente estables o con ligeras variaciones, debido a que Venezuela actualmente representa una porción pequeña de la oferta global efectiva de petróleo.

¿Por qué reaccionó el mercado?

Los analistas atribuyen esta subida a dos factores principales:

* Expectativas sobre la apertura del mercado petrolero venezolano: El gobierno de EE. UU. sugirió que empresas del país podrían invertir en la infraestructura petrolera de Venezuela, considerado uno de los mayores reservorios de crudo del mundo si pudiera volver a producir en niveles altos.

* Impacto geopolítico: La intervención y captura de Maduro generó un aumento en la percepción de riesgo global, impulsando tanto activos considerados refugio (como algunos metales preciosos) como sectores que podrían beneficiarse de un cambio en el status quo petrolero.

No obstante, diversos especialistas también han señalado que la producción venezolana está muy por debajo de su capacidad histórica, por lo que cualquier efecto en los precios globales del petróleo será probable y gradualmente, dependiendo de inversiones y tiempo.

Impacto inmediato

La fuerte subida en las acciones petroleras estadounidenses en Wall Street refleja el impacto inmediato de eventos geopolíticos —como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela— y las perspectivas de un posible cambio estructural en la explotación de recursos petroleros.

Aunque los precios del crudo no se movieron de forma dramática, la apertura de mercado impulsa el entusiasmo inversor en el sector energético, especialmente entre las grandes petroleras y firmas de servicios vinculadas al petróleo.