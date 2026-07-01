Claves del día: el dólar vuelve a tensionar, baja la inflación y empresarios exigen otra Justicia laboral

El dólar volvió a convertirse en la principal preocupación del mercado. El tipo de cambio oficial mayorista acumuló nuevas subas -se ubicó arriba de los $1.500- y volvió a acercarse a la parte alta de la banda cambiaria, mientras el mercado financiero mantiene la expectativa sobre la demanda privada de divisas durante julio. Los analistas consideran que la menor oferta estacional del agro, la dolarización de carteras y la búsqueda de cobertura explican buena parte del movimiento, aunque descartan, por ahora, un escenario de crisis cambiaria. El Gobierno apuesta a que la desaceleración inflacionaria le permita transitar este proceso sin mayores sobresaltos.

Con el dólar oficial a $1502,09, el BCRA compró menos dólares: US$47 M en el mercado local. Y lo más inquietante fue que al final del día por pagos de deudas perdió reservas por US$1.793 millones, bajando hasta el nivel bruto más bajo de los últimos dos meses, luego de haber recibido varios préstamos.

De esta manera, el dólar blue subió a $1.515, el dólar MEP saltó a $1521,37 y el contado con liqui a $1.566,07. Mientras que dentro del mercado cambiario todos los dólares continùan subiendo, ahora más los financieros y el blue que los oficiales. Y esto provoca una golpe al carry trade, dado que en junio los dólares subieron un 5,4% promedio, muy por arriba del 1,9% de la inflación estimado por las consultoras y del 1,7% promedio pagado por la tasa de los plazos fijos.

En contraste con esa tensión cambiaria, la inflación continúa ofreciendo buenas noticias. Las principales consultoras privadas proyectan que el IPC de junio se ubicará por debajo del 2%, un registro que consolidaría el proceso de desinflación iniciado hace varios meses y fortalecería uno de los principales activos económicos del Gobierno de Javier Milei.

El crédito también deja señales contrapuestas. Mientras alrededor de 7 millones de personas no volverán a estar habilitadas para acceder al sistema financiero formal gracias a la actualización de los registros crediticios, las entidades financieras observan un aumento de la mora, especialmente en préstamos personales y tarjetas de crédito, como consecuencia del fuerte crecimiento que tuvo el financiamiento durante los últimos meses. El desafío pasa ahora por sostener la expansión del crédito sin deteriorar la calidad de las carteras.

El mercado automotor sigue reordenándose. El ranking de junio mostró nuevos movimientos entre los modelos más vendidos. El Toyota Yaris ganó posiciones y se consolidó entre los líderes, mientras el Peugeot 208 y la Toyota Hilux continúan disputando los primeros lugares. En contrapartida, el Fiat Cronos, histórico líder del mercado argentino, volvió a perder terreno frente al avance de nuevos modelos nacionales e importados, reflejando un cambio en las preferencias de los consumidores.

En Santa Fe, el sector empresario volvió a poner sobre la mesa uno de sus reclamos históricos. Entidades como la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario, la Federación Industrial de Santa Fe, la Asociación Empresaria de Rosario y la Bolsa de Comercio de Rosario impulsan una agenda para dotar de mayor previsibilidad a la Justicia laboral, reducir la litigiosidad, acelerar los procesos judiciales y disminuir los costos que enfrentan las empresas. Sostienen que una reforma en ese sentido mejoraría el clima de inversión y favorecería la generación de empleo privado.