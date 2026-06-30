Nuevo récord: la cifra impactante que refleja el dinamismo de la agroindustria argentina

La agroindustria argentina alcanzó un nuevo hito durante el primer semestre del año al registrar 53 millones de toneladas exportadas, el mayor volumen para ese período en la historia del país. El dato refleja el fuerte dinamismo del sector y consolida al complejo agroindustrial como el principal generador de divisas de la economía argentina.

Los números son contundentes. Entre enero y junio se comercializaron al exterior 53 millones de toneladas, un récord histórico para un primer semestre, impulsado principalmente por los complejos de soja, maíz, trigo y otros productos agroindustriales.

El desempeño exportador se apoya en una amplia oferta de productos y en la recuperación de los volúmenes comercializados. El Gobierno nacional destacó que estos resultados responden a una mayor inserción internacional de la producción agroindustrial argentina y a medidas orientadas a facilitar el comercio exterior.

Los números que marcan el récord

* 53 millones de toneladas exportadas en el primer semestre.

* Récord histórico para ese período.

* La agroindustria continúa siendo el principal motor de las exportaciones argentinas.

* Los principales complejos exportadores siguen siendo soja, maíz, trigo y sus derivados.

El volumen alcanzado confirma el peso estratégico del sector agroindustrial dentro de la economía nacional, tanto por su capacidad para abastecer los mercados internacionales como por su aporte en generación de divisas.