El negocio que encontró Mercado Libre ya no es vender productos: por qué inquieta a los bancos

Durante mucho tiempo la historia pareció sencilla. Mercado Libre competía por vender más productos, ganar participación frente a Amazon y perfeccionar una red logística capaz de entregar millones de paquetes en cada rincón de América Latina. Ese era el negocio y sobre esa lógica construyó el mayor ecosistema de comercio electrónico de la región.

Sin embargo, esa fotografía comenzó a cambiar silenciosamente. Mientras el mercado seguía analizando cuántas operaciones realizaba su marketplace, otro negocio empezó a crecer a un ritmo mucho más acelerado. Hoy, para buena parte del sistema financiero, Mercado Libre ya no es solamente una plataforma de e-commerce. Es un competidor directo en un negocio que durante décadas estuvo reservado casi exclusivamente a los bancos.

Los últimos resultados trimestrales ayudan a entender esa transformación. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía incrementó sus ingresos un 49% interanual, el mayor crecimiento desde 2022. Detrás de ese desempeño aparecen tres indicadores que explican el cambio de estrategia. Los activos administrados por Mercado Pago crecieron 77% respecto del mismo período del año anterior; la cartera de créditos aumentó 87% hasta alcanzar los US$ 14.600 millones, el mayor incremento trimestral de su historia; y los usuarios activos mensuales de la billetera crecieron 29%, consolidando a Mercado Pago como una de las plataformas financieras de mayor expansión en América Latina.

Los números muestran que el negocio financiero dejó de ser un complemento del comercio electrónico para convertirse en uno de los principales motores de crecimiento de la empresa. Hace algunos años Mercado Pago era, esencialmente, una herramienta para facilitar los cobros dentro de Mercado Libre. Hoy la lógica parece haberse invertido: el marketplace continúa siendo fundamental, pero funciona cada vez más como la puerta de entrada hacia un ecosistema financiero mucho más amplio y rentable.

La evolución de Mercado Pago explica esa transformación. Lo que comenzó como un simple medio de pago hoy permite realizar transferencias, cobrar ventas, pagar impuestos y servicios, invertir en fondos comunes, solicitar créditos, contratar seguros, financiar consumos y administrar el flujo financiero de miles de pequeñas y medianas empresas. En otras palabras, Mercado Libre dejó de competir únicamente por captar consumidores. Ahora busca convertirse en la plataforma donde esos consumidores administren buena parte de su vida financiera.

La estrategia tampoco se limita a ampliar la oferta de servicios. Mercado Libre viene avanzando sobre un objetivo de largo plazo: construir el mayor ecosistema financiero digital de América Latina. En esa dirección, Mercado Pago ya obtuvo licencias bancarias en algunos mercados de la región y anunció que solicitará autorización para operar como banco digital en Argentina, un paso que le permitiría ampliar aún más su oferta de productos y servicios financieros bajo un marco regulatorio más amplio.

Existe otro activo que explica buena parte de esa ventaja competitiva y que suele pasar mucho más desapercibido que los balances: los datos. Cada compra realizada dentro de Mercado Libre, cada pago efectuado con Mercado Pago, cada transferencia, cada crédito solicitado y cada inversión generan información sobre el comportamiento financiero de millones de personas y empresas. Ese conocimiento permite construir perfiles de riesgo mucho más precisos que los que históricamente manejó la banca tradicional.

Mientras una entidad financiera necesita analizar balances, ingresos, garantías e historial crediticio antes de otorgar un préstamo, Mercado Libre conoce en tiempo real cómo vende un comerciante, cuánto factura, con qué frecuencia cobra, cómo administra su dinero y cuál es su comportamiento dentro de la plataforma. Esa capacidad para transformar datos en decisiones comerciales reduce riesgos, acelera procesos y se convierte en una ventaja competitiva difícil de igualar.

Ese cambio también modificó el mapa de la competencia. Durante años el mercado comparó a Mercado Libre con Amazon. Hoy esa referencia resulta insuficiente. El marketplace sigue disputando ventas con otras plataformas de comercio electrónico, pero Mercado Pago compite directamente con bancos públicos y privados, fintech, compañías de seguros, administradoras de fondos de inversión y cualquier actor que aspire a gestionar el dinero de millones de latinoamericanos.

"Hoy Mercado Libre es mucho más un competidor de los bancos que de Amazon", coincidieron distintos banqueros consultados por Ecos365. Para el sistema financiero, la principal amenaza ya no radica en la capacidad de la empresa para vender más productos por internet, sino en su avance sobre negocios históricamente reservados a las entidades financieras, como los pagos, el crédito, las inversiones, los seguros y la administración cotidiana del dinero de personas y empresas.

Argentina ofrece, además, un escenario especialmente favorable para esa estrategia. La masificación de las billeteras virtuales modificó los hábitos financieros de millones de personas, mientras que el proceso de desregulación económica y el avance de nuevas herramientas como la tokenización de activos prometen ampliar todavía más el universo de servicios que podrán ofrecer las plataformas digitales durante los próximos años.

El gran hallazgo estratégico de Mercado Libre probablemente no haya sido vender más productos, sino comprender que el comercio electrónico era apenas el primer paso para construir una relación mucho más profunda con sus usuarios. El marketplace atrae clientes; Mercado Pago busca convertirlos en usuarios financieros permanentes.

Hay una frase que sintetiza esa transformación. Durante décadas, los bancos administraron el dinero para vender productos financieros. Mercado Libre descubrió que podía vender productos para terminar administrando el dinero de sus clientes.

Si esa estrategia continúa consolidándose, la próxima gran discusión en América Latina ya no será quién lidera el comercio electrónico. Será quién controla la relación financiera cotidiana con millones de personas y empresas. Y, a juzgar por los números de los últimos balances, esa competencia ya comenzó.