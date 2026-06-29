"Humo blanco" en la paritaria aceitera: acuerdo salarial y "paz social" garantizada

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) anunciaron que arribaron a un acuerdo salarial con los sindicatos que representan a los trabajadores del sector, cerrando las negociaciones paritarias correspondientes al año 2026.

El entendimiento establece una pauta salarial anual con un incremento acumulado del 29,5%, calculado en función de las proyecciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y estimadas a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central.

Desde las entidades empresarias señalaron que el acuerdo cubre la totalidad del año, otorgando previsibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores.

Negociación centrada exclusivamente en salarios

Uno de los aspectos que CIARA-CEC destacó del proceso de negociación fue que las conversaciones con los gremios se desarrollaron únicamente sobre cuestiones salariales.

Según indicaron las cámaras empresarias, este esquema permitió focalizar el diálogo en la actualización de las remuneraciones, sin incorporar otros temas vinculados a las relaciones laborales o a los convenios colectivos.

Para la industria, este enfoque facilitó alcanzar un consenso que brinda certezas respecto de los costos laborales previstos para todo el año y permite una mejor planificación de la actividad.

Inflación proyectada como referencia

La pauta salarial fue definida tomando como base las expectativas de inflación relevadas mensualmente por el Banco Central entre consultoras y analistas económicos a través del REM.

De esta manera, la evolución de los salarios queda alineada con la inflación esperada para 2026, utilizando como referencia oficial las proyecciones disponibles al momento de la negociación.

Desde el sector consideran que este mecanismo aporta mayor previsibilidad en un contexto donde la estabilidad de las variables económicas resulta clave para la planificación de la producción y las exportaciones.

Paz social para una actividad estratégica

Las entidades también subrayaron que el acuerdo garantiza la paz social durante todo 2026, un aspecto considerado central para el normal funcionamiento de la industria aceitera y del complejo agroexportador argentino.

La ausencia de conflictos gremiales permite asegurar la continuidad de las operaciones en plantas industriales, terminales portuarias y centros logísticos que participan en el procesamiento y embarque de granos, harinas y aceites.

En un sector que genera una porción significativa de las exportaciones argentinas y constituye una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país, la estabilidad laboral adquiere un valor estratégico tanto para las empresas como para el conjunto de la cadena agroindustrial.

Con este acuerdo, CIARA-CEC considera cerrada la negociación salarial de 2026 y sostiene que el entendimiento ofrece un marco de previsibilidad para el desarrollo de la actividad durante todo el año, con reglas claras tanto para empleadores como para trabajadores.