Rosario vive una paradoja: la obra privada sigue frenada, pero el hormigón subió 10%

Hay dos realidades conviviendo hoy dentro del sector de la construcción rosarino. Una sigue esperando. La otra no se detiene.

Mientras buena parte de los desarrolladores inmobiliarios continúa aguardando una recuperación más firme del mercado privado, Rosario atraviesa uno de los mayores niveles de inversión pública de los últimos años. Hospitales, pavimentos, obras hidráulicas, plazas, parques, la recuperación del Parque España, la puesta en valor de la Cascada del Saladillo, el futuro Arena, el Centro Acuático y decenas de intervenciones distribuidas en distintos barrios mantienen una intensa actividad que sostiene miles de puestos de trabajo y una extensa cadena de proveedores.

Detrás de esos frentes trabajan más de 4.500 personas de manera directa y varios miles más de forma indirecta. Constructoras, transportistas, hormigoneras, corralones, proveedores de áridos, estaciones de servicio, talleres, ingenieros y pequeñas empresas encuentran allí una demanda que hoy el mercado privado todavía no consigue generar por sí solo.

En ese contexto apareció un dato que llamó la atención del sector. El Índice de Precios de Materiales para la Construcción que elabora la Municipalidad de Rosario mostró que durante mayo los materiales aumentaron en promedio un 3,2% respecto de abril. Sin embargo, detrás de ese promedio aparecen diferencias importantes. El hormigón elaborado registró la mayor suba mensual, con un incremento del 10%, mientras que los ladrillos comunes lideran el aumento interanual con un 47,7%. En el acumulado de 2026, el cemento portland encabeza las subas con un incremento del 21,5%.

La primera lectura podría conducir a una conclusión sencilla: si el hormigón aumenta, construir cuesta más. Pero la realidad es bastante más compleja.

El índice municipal releva precios de proveedores locales, por lo que refleja el comportamiento efectivo del mercado rosarino y no simplemente listas de precios nacionales. Esa característica convierte al indicador en una radiografía precisa de lo que está ocurriendo en la ciudad y abre un interrogante difícil de responder a primera vista: ¿por qué el principal insumo de la construcción aumenta con tanta fuerza cuando la obra privada todavía permanece muy por debajo de los niveles que supo exhibir años atrás?

Las respuestas no son lineales y probablemente convivan varios factores al mismo tiempo.

Una primera explicación apunta al fuerte nivel de obra pública. La intensa demanda generada por las licitaciones municipales podría estar sosteniendo el consumo de determinados insumos aun cuando la inversión privada continúa deprimida. Si bien el volumen de obra pública no reemplaza completamente al mercado inmobiliario, sí alcanza para mantener en funcionamiento buena parte de la cadena de abastecimiento.

Otra hipótesis pone el foco sobre las constructoras. Empresarios consultados por Ecos365 sostienen que muchas compañías vienen absorbiendo una parte importante de los aumentos de costos para no perder competitividad ni comprometer contratos ya adjudicados. En otras palabras, el incremento del hormigón no necesariamente se traslada en forma automática al precio final de cada obra, sino que en numerosos casos termina reduciendo los márgenes de rentabilidad.

Ese fenómeno no es exclusivo de Rosario. A nivel nacional, distintos desarrolladores vienen advirtiendo que el costo de construir continúa creciendo por encima de la capacidad del mercado para convalidar mayores precios de venta, una situación que obliga a revisar presupuestos, postergar inversiones y resignar rentabilidad en un contexto donde la demanda todavía no recuperó el dinamismo esperado.

También existe una tercera posibilidad. Las empresas elaboradoras de hormigón podrían estar recomponiendo parte de los márgenes perdidos durante los años de menor actividad o trasladando mayores costos asociados al cemento, el transporte, la energía, los combustibles y la mano de obra. La explicación probablemente combine elementos de todas esas variables.

Lo cierto es que el comportamiento del hormigón no constituye un hecho aislado. Desde comienzos de año, distintos informes vienen mostrando que el cemento y otros insumos estratégicos continúan aumentando incluso en un escenario donde la actividad de la construcción privada permanece débil. Esa aparente contradicción empieza a repetirse en distintas regiones del país y Rosario no parece ser la excepción.

La paradoja es evidente. Mientras muchos desarrolladores todavía esperan señales más claras para reactivar nuevos proyectos privados, la obra pública mantiene en movimiento una parte importante del sector y sostiene el trabajo de cientos de empresas vinculadas a la construcción. El interrogante es cuánto tiempo podrá el Estado seguir ocupando ese lugar y cómo impactará esa dinámica sobre los costos de las futuras inversiones.

Porque detrás de un dato aparentemente técnico —un aumento del 10% en el precio del hormigón elaborado durante un solo mes— empieza a asomar una discusión mucho más profunda: quién está absorbiendo hoy los mayores costos de construir y cuánto puede sostenerse ese delicado equilibrio entre inversión pública, rentabilidad privada y precios de los materiales.