El mercado sigue de cerca al dólar ante un julio con nuevos desafíos: los motivos

El dólar oficial comenzó a mostrar una mayor dinámica en el cierre de junio y el mercado financiero ya observa con atención el comportamiento que podría tener durante julio. Luego de varios meses de relativa estabilidad, especialistas consideran que el tipo de cambio ingresó en una etapa de ajuste moderado impulsada por distintos factores económicos.

Entre los principales elementos que explican este escenario aparece la menor liquidación de divisas por parte del sector agroexportador, una situación habitual tras el pico de ingresos de la cosecha gruesa. A esto se suma un incremento de la liquidez en pesos luego de la última licitación del Tesoro, que dejó parte de los fondos nuevamente disponibles en el sistema financiero.

Los analistas también advierten que el contexto internacional dejó de ser tan favorable. El fortalecimiento del dólar a nivel global y la debilidad de varias monedas emergentes agregan presión sobre el mercado cambiario argentino.

Pese a este panorama, los economistas descartan, por el momento, un cambio en el esquema cambiario. La expectativa predominante es que el dólar continúe con una corrección gradual durante julio, acompañando la evolución de la inflación y sin registrar movimientos bruscos.

Otro de los aspectos que sigue de cerca el mercado es el posible impacto de esta suba sobre los precios. Si bien el incremento del tipo de cambio aún se considera moderado, los operadores monitorean si la mayor cotización terminará trasladándose a la inflación durante el segundo semestre.

En este contexto, julio se presenta como un mes clave para evaluar la evolución del mercado cambiario, en un escenario marcado por una menor oferta de dólares, mayor circulación de pesos y un entorno financiero internacional más desafiante.