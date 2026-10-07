El mercado bajó la apuesta por la economía argentina: qué proyectan los que saben

El mercado volvió a ajustar sus pronósticos para la economía argentina. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a septiembre, difundido por el Banco Central, mostró una combinación de inflación todavía elevada, menor crecimiento económico y un dólar que avanzaría de manera más moderada hacia fin de año.

El relevamiento fue elaborado a partir de las respuestas de 44 participantes, entre ellos 33 consultoras y centros de investigación nacionales e internacionales y 11 entidades financieras argentinas. Las respuestas fueron recopiladas entre el 28 y el 30 de septiembre.

Inflación: el mercado espera una leve aceleración en septiembre

Uno de los principales datos del informe es la estimación de inflación para septiembre.

Los analistas consultados por el BCRA proyectaron una variación mensual del 1,9%, una décima más que en el relevamiento anterior. Para el IPC núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, calcularon una suba del 1,8%.

Entre los diez pronosticadores que tuvieron mejor desempeño histórico, la expectativa también fue de 1,9% para el IPC general, mientras que la inflación núcleo fue estimada en 1,7%.

El dato definitivo de inflación será informado posteriormente por el INDEC.

La inflación anual se mantiene cerca del 30%

El mercado espera que los precios minoristas acumulen durante 2026 una variación cercana al 30%, mientras que la expectativa de inflación para los próximos 12 meses se ubicó en torno del 21% interanual, según los indicadores publicados por el BCRA.

El escenario marca una continuidad de la desaceleración respecto de los niveles inflacionarios de años anteriores, aunque con una dinámica mensual que todavía permanece cercana al 2%.

El dato que encendió las alarmas: menos crecimiento para 2026

El cambio más significativo del REM aparece en las perspectivas de actividad.

Los analistas estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) habría registrado una contracción del 1% durante el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, esperan una recuperación en el último trimestre, con un crecimiento estimado del 1,8% respecto del período anterior. Para el primer trimestre de 2027 proyectaron una expansión del 0,7%.

Para todo 2026, el mercado ahora espera que el PIB termine siendo 1,5% superior al promedio de 2025.

La cifra implica un fuerte recorte respecto del REM anterior: la expectativa de crecimiento cayó 0,6 puntos porcentuales.

Entre los diez mejores pronosticadores, la estimación es todavía más cautelosa: proyectan un crecimiento de apenas 1,2% para 2026.

Más actividad hacia fin de año, pero con un 3° trimestre negativo

El escenario que plantea el REM combina dos señales diferentes: un tercer trimestre que habría sido contractivo y una recuperación prevista para los últimos meses del año.

Para el productor y las empresas, esto significa que la evolución de la demanda interna seguirá siendo uno de los factores centrales para definir inversiones, ventas y decisiones de producción.

Dólar: esperan $1.614 para diciembre

En materia cambiaria, los analistas proyectaron un tipo de cambio nominal promedio de $1.545 por dólar para octubre, veinte pesos menos que la estimación del relevamiento anterior.

Para diciembre, la expectativa se ubicó en $1.614 por dólar, lo que representa una variación interanual esperada del 11,5% respecto de diciembre de 2025.

El grupo de los diez mejores pronosticadores fue ligeramente más optimista: proyectó un dólar de $1.602 para diciembre.

La expectativa cambiaria es particularmente relevante para sectores exportadores, empresas con costos dolarizados y actividades que dependen de maquinaria, insumos o componentes importados.

Mercado laboral: sube la expectativa de desempleo

Otro dato que muestra un escenario económico más moderado aparece en el mercado laboral.

El REM estimó una tasa de desocupación del 7,5% de la Población Económicamente Activa durante el tercer trimestre.

Para el cuarto trimestre, la expectativa subió al 7,7%.

En ambos casos, las proyecciones aumentaron 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

Entre los diez analistas con mejores pronósticos, la desocupación esperada llega al 7,9% para el cuarto trimestre.

El dato positivo: el mercado espera un fuerte superávit comercial

En comercio exterior, las perspectivas son considerablemente más favorables.

Los participantes del REM proyectaron que durante 2026 las exportaciones de bienes alcanzarán aproximadamente US$101.200 millones, mientras que las importaciones llegarían a US$75.499 millones.

Con esos valores, el superávit comercial esperado asciende a US$25.701 millones, US$667 millones por encima de la estimación anterior.

El resultado implica una mejora simultánea de la expectativa de exportaciones y una reducción de las importaciones proyectadas.

Para la economía argentina, el dato resulta especialmente relevante porque un mayor saldo comercial implica una mayor generación neta de divisas provenientes del intercambio de bienes.

Tasas: estabilidad alrededor del 23,5%

En materia financiera, los analistas proyectaron para octubre una TAMAR de bancos privados de 23,56% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,94%.

Para diciembre, la expectativa se ubicó en 23,50% nominal anual, prácticamente en el mismo nivel.

El Top 10 de pronosticadores estimó tasas algo inferiores: 23,29% para octubre y 23,35% para diciembre.

Superávit fiscal: $15 billones

El REM también mantuvo una expectativa de resultado fiscal positivo.

Los analistas proyectaron para 2026 un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15 billones.

No obstante, la cifra representa una reducción de $400.000 millones respecto del relevamiento anterior.

El Top 10 proyectó un resultado positivo de $14,8 billones.

¿Qué deja el nuevo REM?

El relevamiento de septiembre presenta una economía con señales mixtas.

Por un lado, la inflación continúa descendiendo en términos interanuales y el mercado espera un importante superávit comercial y fiscal. Por otro, los analistas redujeron nuevamente sus expectativas de crecimiento y elevaron las previsiones de desempleo.

El dato central es que el mercado ahora espera un crecimiento de apenas 1,5% para 2026, mientras proyecta una inflación cercana al 30% anual y un dólar de $1.614 para diciembre.

En otras palabras, el escenario esperado para los próximos meses combina estabilidad nominal y fiscal con una recuperación económica más lenta de lo previsto.

Para los sectores productivos, la evolución de la actividad, el crédito, el tipo de cambio y la demanda interna serán algunas de las variables clave para definir el ritmo de recuperación hacia el cierre de 2026 y el comienzo de 2027.