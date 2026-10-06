Skydance y Warner Bros: la megafusión que reconfigura el negocio global del entretenimiento

La transformación de Hollywood entró este martes en una nueva etapa. Skydance, la compañía liderada por David Ellison, completó la adquisición de Warner Bros. Discovery, en una operación valuada en alrededor de US$110.000 millones incluyendo deuda, que reúne bajo un mismo grupo a algunos de los activos más importantes de la industria audiovisual.

La nueva compañía, que operará bajo el nombre Skydance, controlará los estudios Paramount Pictures y Warner Bros., además de plataformas y señales como Paramount+, HBO Max, CBS y CNN. También tendrá en su cartera franquicias de enorme alcance como Harry Potter, DC, Mission: Impossible, Top Gun y The Godfather.

De Hollywood a una compañía tecnológica

Más allá de la magnitud de la operación, uno de los aspectos centrales de la estrategia de Ellison es su intención de transformar a Skydance en una empresa con una fuerte base tecnológica.

El nuevo CEO considera que la tecnología puede convertirse en una herramienta para modificar la manera en que se producen, distribuyen y consumen contenidos. La compañía pretende construir una plataforma tecnológica integrada que permita mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar procesos internos y generar eficiencias operativas.

Ynon Kreiz, ex CEO de Mattel y nuevo co-CEO de Skydance, señaló que la empresa buscará construir una compañía de medios "tecnológicamente capaz", utilizando una plataforma moderna para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia de sus operaciones.

El planteo supone un cambio relevante para una industria tradicionalmente estructurada alrededor de estudios, cadenas de televisión y salas de cine. Ahora, la capacidad de desarrollar tecnología propia y utilizar datos para comprender a las audiencias pasa a ocupar un lugar central en la estrategia.

Una sola compañía para competir en el streaming

La integración también apunta directamente al mercado del streaming, uno de los principales desafíos que enfrenta la industria.

Skydance heredará dos plataformas de gran escala: Paramount+ y HBO Max. La compañía estudia integrar sus capacidades tecnológicas y de distribución para construir una oferta más competitiva frente a Netflix, Disney+ y YouTube.

La estrategia contempla además aprovechar las tecnologías y proveedores de nube de ambas compañías para reducir costos. Paramount ha estimado aproximadamente US$6.000 millones en ahorros, una parte importante de los cuales provendría de la integración tecnológica y de fuentes no laborales.

El desafío será conseguir esas eficiencias sin deteriorar la producción de contenidos ni perder suscriptores en un mercado donde las plataformas compiten por una audiencia cada vez más fragmentada.

Un gigante con una fuerte carga financiera

La operación también deja importantes desafíos financieros.

La nueva Skydance tendrá alrededor de US$80.000 millones de deuda, lo que aumenta la presión sobre la compañía para mejorar sus ingresos, generar flujo de caja y hacer rentable el negocio de streaming. Analistas citados por Reuters proyectan ingresos cercanos a US$67.000 millones para 2028 y unos US$70.000 millones para 2030.

La compañía también planea mantener una fuerte producción cinematográfica: al menos 30 películas anuales durante los primeros dos años posteriores al cierre de la operación, con un incremento posterior hasta 32 producciones por año.

CNN queda bajo el control de Ellison

Uno de los puntos que genera mayor atención es el futuro de CNN, que ahora pasa a formar parte del nuevo conglomerado.

Mark Thompson continuará como máximo responsable editorial de CNN, mientras que Bari Weiss seguirá al frente de CBS News. Ambos reportarán a la estructura directiva encabezada por Ellison y Kreiz.

Como parte de los acuerdos alcanzados para superar las objeciones regulatorias a la operación, Skydance se comprometió a establecer un órgano destinado a proteger la independencia editorial de CNN y CBS News. La medida fue una de las condiciones vinculadas al proceso judicial que amenazaba con retrasar la operación.

Una nueva etapa para Hollywood

La adquisición pone bajo un mismo techo a dos de los grandes estudios históricos de Hollywood y concentra una cantidad considerable de propiedad intelectual, plataformas y medios de comunicación.

Para Ellison, sin embargo, el objetivo va más allá de sumar catálogos. La apuesta consiste en combinar contenido, tecnología y escala para construir una compañía capaz de competir en un mercado dominado cada vez más por empresas tecnológicas y plataformas globales.

El resultado de esa estrategia dependerá ahora de la capacidad de Skydance para integrar dos grandes organizaciones, reducir costos, gestionar su elevado nivel de deuda y, al mismo tiempo, sostener la producción de contenidos capaces de atraer audiencias.

La operación marca así un nuevo capítulo en la transformación de Hollywood: los grandes estudios ya no compiten únicamente por producir las mejores películas y series, sino también por controlar la tecnología, los datos y las plataformas a través de las cuales esas producciones llegan al público.