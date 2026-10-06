Claves del día: Brasil enciende la Bolsa, capital alemán en busca de negocios en Rosario, pero el crédito frenado

Brasil puso la música y el mercado argentino salió a bailar. La ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta electoral disparó los activos del vecino y contagió a las acciones y los bonos locales. Pero el entusiasmo bursátil se encontró con dos noticias menos festivas: las fábricas de autos producen menos que hace un año y el crédito al consumo sigue sin arrancar.

La pregunta vuelve a ser cuánto de ese alivio llegará a las empresas y los hogares. El Gobierno prepara una reforma del mercado de capitales, Flybondi necesita fondos para intentar volver a volar y Rosario recibe inversores alemanes. Santa Fe, por su parte, busca convertir el acercamiento con Europa en ventas e inversiones. Hay movimiento. Falta que cierre la cuenta.

La reacción financiera tuvo un disparador electoral: Flávio Bolsonaro quedó por delante de Lula, aunque la presidencia se definirá en el balotaje del 25 de octubre. El real se fortaleció y la Bolsa de San Pablo saltó cerca del 8%. En Argentina, las acciones acompañaron y los bonos recuperaron terreno.

Un real más fuerte puede mejorar la competitividad de los productos argentinos frente a los brasileños, siempre que otros precios y el tipo de cambio local no neutralicen esa ventaja. Además, las elevadas tasas estadounidenses siguen complicando el financiamiento internacional. La elección todavía está abierta y el entusiasmo del lunes no constituye una garantía para el resto del mes.

Los números automotores muestran por qué hace falta algo más. Según ADEFA, en septiembre se fabricaron 39.747 vehículos, un 15,6% menos que un año antes. La caída fue del 28,1% en automóviles y del 7,7% en utilitarios. En nueve meses, la producción acumuló un retroceso del 16,9%.

La exportación ofreció alivio: salieron 28.213 unidades, un 6,8% más interanual y el mayor volumen mensual de 2026. Equivalieron al 71% de lo fabricado en septiembre. Entre enero y septiembre se exportaron 203.072 vehículos; Brasil concentró más del 60% de los envíos.

La debilidad interna persiste. Outlier estimó que la producción, corregida por estacionalidad, bajó 3% mensual y que el tercer trimestre quedó 9,2% debajo del segundo. Es una medición distinta de la comparación mensual sin ajuste. Para terminales y proveedores, exportar ayuda a sostener actividad, pero todavía no alcanza para revertir el deterioro acumulado.

En el crédito también conviven velocidades distintas. First Capital Group calculó que los préstamos personales retrocedieron 0,1% real en septiembre y el financiamiento con tarjetas apenas avanzó 0,2%. Frente a un año atrás, las bajas fueron del 7,9% y 11,1%, respectivamente. Esos cálculos utilizan una inflación estimada de 1,9% para septiembre, todavía no el dato oficial.

Los prendarios crecieron 1,3% real mensual y los hipotecarios, 3,5%. El conjunto de préstamos en pesos al sector privado apenas mejoró 0,3% y quedó 1,4% debajo de un año antes.

La mora limita la recuperación. Según una estimación de 1816 basada en la Central de Deudores del BCRA, la irregularidad familiar pasó de 12,9% en julio a 12,8% en agosto. En empresas subió de 3,6% a 3,8%, mientras el total permaneció en 7,7%. La leve mejora de los hogares convive con un nivel de atrasos muy elevado: bancos tratando de cobrar y clientes con poco margen para volver a endeudarse.

Con ese telón de fondo, Federico Sturzenegger anunció que el Gobierno enviará al Congreso una reforma del mercado de capitales. Todavía es una iniciativa anunciada, no una ley vigente. Algo de esto había adelantado el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) la semana pasada en Rosario.

El paquete contempla ampliar bienes utilizables como garantía, incluidas cosechas futuras; permitir prendas sucesivas sin permiso del primer acreedor; y crear un Registro Federal de Garantías administrado por el BCRA. También propone flexibilizar warrants y quitar la obligatoriedad de sus seguros, ampliar pagarés y letras de cambio y facilitar la Factura de Crédito Electrónica MiPyme.

Incluye cambios en la ejecución de garantías, financiamiento de operaciones con tarjetas por comercios, autorizaciones automáticas para emisiones y obligaciones negociables en UVA. Además, prevé eliminar los regímenes específicos de crowdfunding y de planes de ahorro y capitalización; estos últimos pasarían a regirse por el Código Civil y Comercial y Defensa del Consumidor.

La apuesta es ampliar las vías para conseguir fondos y reducir costos. Su eficacia dependerá también de que existan ingresos y negocios capaces de sostener las cuotas.

Flybondi expone esa urgencia. FB Líneas Aéreas solicitó concurso preventivo el 2 de octubre y el expediente quedó radicado el lunes en el Juzgado Comercial 24. La solicitud no equivale a una apertura judicial ya dispuesta.

La compañía tiene tres aviones en el país y 57 días sin volar. Además tiene un pasivo cercano a US$120 millones y reclamos de ARCA y ANAC por unos $3.000 millones de capital, además de obligaciones privadas y laborales.

El interrogante es cuánto dinero aportará COC Global, el grupo de Leonardo Scatturice, para recuperar la operación. También aparece la posibilidad de OCA Air, vinculada al negocio logístico del holding, pero no hay un plan público definitivo de reinicio ni un traslado automático de las habilitaciones.

La jornada empresarial también estuvo marcada por la muerte de Sergio Taselli, a los 82 años. Su trayectoria se construyó alrededor de compañías en dificultades, compras a valores simbólicos y la asunción de pasivos.

Entre sus negocios estuvieron Parmalat, Materfer, Agrinar, la ex Grassi y los frigoríficos Santa Elena y Villa Ruiz. Su recorrido incluyó las concesiones ferroviarias de las que fue desplazado por el Estado. Fue un protagonista controvertido de las privatizaciones y reestructuraciones de los años noventa y dos mil. Y varios negocios en la provincia de Santa Fe.

Rosario tendrá hoy otra conversación sobre capital. El OktoberINVESTfest LATAM reúne a diez empresas tecnológicas latinoamericanas en expansión con inversores alemanes y regionales. La agenda combina presentaciones, reuniones individuales y exposiciones de los propios fondos sobre qué negocios buscan.

El encuentro en la Bolsa de Comercio, impulsado por BCR Innova y el vínculo con Baviera, permitirá explorar oportunidades en tecnología, agro y biotecnología. Un jurado seleccionará una empresa para viajar a Alemania en 2027.

La prueba estará en lo que venga después: montos, condiciones y decisiones de inversión. Para una compañía que necesita crecer, una reunión sirve cuando abre una negociación concreta.

Europa también ocupó la agenda provincial. Maximiliano Pullaro recibió el lunes al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, para conversar sobre comercio e inversiones. Gustavo Puccini destacó los avances santafesinos en trazabilidad y requisitos ambientales, junto con el trabajo de capacitación y certificación para empresas.

La Provincia planteó además la situación del biodiésel y destacó las posibilidades comerciales y logísticas de la conexión aérea Rosario–Madrid. El acceso al mercado europeo exige cumplir condiciones sanitarias, fitosanitarias y de sostenibilidad: la oportunidad depende también de cuánto cueste acreditar esos requisitos.

Esa discusión tendrá continuidad en la Semana Comex, que se desarrolla desde hoy hasta el jueves 8 en Los Maderos, en la ciudad de Santa Fe.