El dato que sorprende al mercado de soja: Europa se vuelca sobre la harina argentina

El mercado internacional de granos atraviesa una semana de presión bajista, pero el complejo sojero argentino muestra una dinámica diferente. La demanda de harina de soja se mantiene firme, impulsada principalmente por compradores europeos que buscan adelantarse a los nuevos requisitos de trazabilidad y sustentabilidad que impondrá la normativa EUDR.

En este contexto, la harina argentina cotiza actualmente con una prima de US$6 por tonelada frente a la brasileña, una diferencia que refleja la mayor demanda sobre el producto argentino.

“En Argentina vemos una demanda de harina de soja inusualmente alta, que sostiene márgenes de molienda atractivos. Los compradores europeos quieren estar aprovisionados y están adelantando compras”, explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

La entrada en vigencia de la normativa europea, que exigirá demostrar que los productos alimenticios provienen de áreas libres de deforestación, está generando una estrategia de abastecimiento anticipado entre los compradores.

Más demanda de harina puede traducirse en más compras de soja

Para la industria aceitera argentina, este escenario podría tener una consecuencia directa: una mayor necesidad de originar soja.

Según el análisis de Romano, si el programa de exportación de subproductos continúa mostrando firmeza, las fábricas podrían acelerar sus compras de materia prima para garantizar el abastecimiento necesario para la molienda.

A este escenario se suma la campaña de presentación de documentación vinculada con VISEC, Sustentable y EPA, por la cual actualmente se están ofreciendo premios de entre US$3 y US$8 por tonelada.

“Si el programa de exportación de subproductos sigue demandante, los compradores necesitarán acelerar la originación y las compras a precio. Con estos valores estamos viendo más movimiento”, sostuvo Romano.

El dato resulta relevante en un mercado donde la comercialización de soja argentina todavía se encuentra por debajo de sus registros históricos, aunque comienza a mostrar señales de mayor dinamismo.

La soja argentina empieza a moverse

De las 6 millones de toneladas correspondientes a Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), la exportación ya cuenta con 5,2 millones de toneladas originadas y 4,8 millones con precio fijado.

En términos generales, el volumen de soja originado alcanza actualmente el 60% de la producción, frente al 64% correspondiente al promedio histórico. En tanto, la proporción con precio fijado llega al 47%, por debajo del promedio histórico del 53%.

La evolución muestra que todavía existe un volumen importante de soja pendiente de comercialización, pero los incentivos vinculados con la demanda de subproductos y los premios por trazabilidad comienzan a generar mayor actividad en el mercado.

En los puertos argentinos, además, el line up contempla actualmente 954.129 toneladas de poroto de soja, 1.122.450 toneladas de harina y 281.190 toneladas de aceite. Al mismo tiempo, comienzan a ingresar los buques correspondientes a las ventas declaradas durante el mes pasado.

China mantiene el arancel y cambia el mapa de compras

En el escenario internacional, uno de los principales factores que presionan sobre los precios de la soja es la decisión de China de mantener en 10% el arancel sobre el poroto de soja estadounidense.

Para los compradores privados, esta situación reduce el atractivo de la soja norteamericana frente a la oferta sudamericana, ya que el costo arancelario puede llevar el negocio hacia márgenes negativos.

Sin embargo, China continúa comprando soja estadounidense. Los compradores estatales ya acumulan entre 12 y 13,7 millones de toneladas, operaciones que responden en buena medida a decisiones estratégicas y políticas antes que a la rentabilidad inmediata de la molienda.

“China sigue comprando soja estadounidense, pero hay que diferenciar las compras estatales de las privadas. Las primeras no responden necesariamente a la lógica del margen de molienda, por lo que pueden sostenerse aun cuando el negocio no resulte rentable para un comprador privado”, explicó Romano.

Estados Unidos suma presión con una cosecha récord

A la política comercial china se suma otro factor bajista: las expectativas de una cosecha récord de soja en Estados Unidos.

StoneX elevó su estimación de producción estadounidense a 126,5 millones de toneladas, con un rendimiento promedio proyectado de 36,4 quintales por hectárea.

La cosecha, que avanzaba lentamente debido a las lluvias, podría tomar mayor ritmo si se concreta el pronóstico de condiciones más secas.

El volumen esperado agrega oferta al mercado mundial justo cuando los fondos especulativos incrementaron sus ventas.

Durante la última semana, los fondos vendieron 3,1 millones de toneladas de soja en Chicago. Pese a esa reducción, todavía mantienen una posición neta comprada de 23,1 millones de toneladas, un nivel elevado en términos históricos.

“Con una posición comprada tan grande por parte de los especuladores, las ventas técnicas pueden seguir presionando al mercado si no aparecen nuevas noticias alcistas”, advirtió Romano.

Brasil avanza con la siembra y mira al norte

Brasil también comienza a incorporar la nueva campaña al escenario mundial. La siembra de soja alcanza entre 3,4% y 4,39% del área proyectada, según las distintas estimaciones, ligeramente por encima del ritmo registrado durante el mismo período del año pasado.

StoneX proyecta una producción brasileña de 183,4 millones de toneladas.

Las principales dudas se concentran por ahora en las regiones del norte y oeste de Brasil, donde las condiciones secas podrían condicionar el avance de las labores y la evolución inicial de los cultivos.

Un mercado internacional bajo presión, pero con una oportunidad

El escenario global presenta varios elementos que limitan el potencial alcista de la soja: una cosecha estadounidense que apunta a niveles récord, ventas de los fondos y una demanda china condicionada por los aranceles.

Sin embargo, Argentina encuentra un factor diferencial en la firme demanda europea de harina de soja.

La prima de la harina argentina, los premios vinculados con los sistemas de trazabilidad y sustentabilidad y la necesidad de las fábricas de asegurar materia prima podrían acelerar la originación local durante las próximas semanas.

El mercado de la soja enfrenta presión internacional, pero la demanda de subproductos y los nuevos requisitos de trazabilidad abren un escenario particular para la industria argentina: más incentivos para originar soja y sostener la molienda, incluso en un contexto global de precios presionados.