Claves del día: el mercado ve recesión, Renault acelera, EE.UU. pone US$7.000 millones y quiebra histórica panadería

Los analistas recortan sus previsiones de crecimiento, los inversores pagan más por los activos argentinos y las empresas ofrecen historias que van de una nueva línea de producción a un expediente de quiebra. Todo sucede al mismo tiempo.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de septiembre, publicado por el Banco Central, dejó una corrección incómoda: los participantes estiman que el PBI cayó 1% en el tercer trimestre respecto del anterior, en términos desestacionalizados. De confirmarse, sería la segunda baja trimestral consecutiva, la referencia habitual para hablar de recesión técnica.

El crecimiento esperado para todo 2026 quedó en 1,5%, frente al 2,1% del relevamiento anterior y al 3,5% previsto al cierre de 2025. Es decir: en nueve meses desaparecieron dos puntos de expansión de las proyecciones. Los diez participantes con mejores antecedentes de pronóstico son todavía más cautos: calculan una mejora anual de 1,2%.

¿Cómo puede haber recesión y crecimiento anual al mismo tiempo? Porque se comparan cosas distintas. El promedio de producción de un año puede superar al del anterior aunque la actividad retroceda durante dos trimestres. Para una empresa, la diferencia importa: el balance estadístico puede dar positivo mientras los pedidos vienen bajando.

También hay una recuperación en las previsiones: el REM anticipa una suba trimestral de 1,8% para octubre-diciembre y de 0,7% para enero-marzo de 2027. Son expectativas que deberán pasar la prueba de los datos.

En precios, septiembre habría registrado una inflación de 1,9%, una décima por encima del cálculo anterior. La estimación anual sigue en 30% y la de los próximos doce meses, en 21,1%. Para octubre-marzo se esperan registros mensuales entre 1,6% y 1,8%. El dólar oficial promedio proyectado es de $1.545 para octubre y $1.614 para diciembre.

El resto del tablero combina una tasa mayorista prevista de 23,5% nominal anual en diciembre, un superávit comercial estimado en US$25.701 millones y una reducción de la expectativa de superávit fiscal primario. Para los próximos doce meses, la depreciación cambiaria esperada subió de 22,9% a 28,5%.

La Bolsa ya está comprando otra película

La rueda del martes ofreció una lectura bastante más optimista. El riesgo país bajó 42 puntos, a 573 unidades; la Bolsa porteña ganó alrededor de 1% y varias acciones argentinas en Nueva York avanzaron hasta 2,5%.

El BCRA compró US$41 millones y las reservas brutas aumentaron US$326 millones, hasta superar los US$49.100 millones. Son movimientos diferentes: la variación de reservas incorpora otros factores además de las compras cambiarias.

Una rueda favorable expresa apuestas sobre el futuro. La actividad mide producción y ventas efectivas. Ambas pueden moverse en direcciones distintas durante un tiempo. La discusión relevante es qué condiciones permitirán que vuelvan a encontrarse.

Estados Unidos empieza a mover su agenda

Una misión del Departamento de Estado, el EXIM Bank y la DFC comenzó reuniones en Argentina por el Corredor Andes-Atlántico. Pablo Quirno recibió a la delegación, cuya agenda se extiende hasta el 9 de octubre e incluye Buenos Aires, Jujuy y Salta.

El marco bilateral prevé movilizar hasta US$7.000 millones de financiamiento hasta 2027 para energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología. El programa contempla ferrocarriles, puertos, vías navegables, ductos y redes eléctricas: áreas de interés directo para la competitividad exportadora.

El monto anunciado requiere proyectos, evaluaciones y acuerdos para convertirse en desembolsos. El EXIM facilita, además, la adquisición de bienes y servicios estadounidenses.

En paralelo, analiza hasta US$6.000 millones para Argentina LNG, el proyecto de YPF, Eni y XRG, con inversiones globales previstas superiores a US$51.000 millones. La misión también tendrá actividad vinculada con el seminario de litio en Jujuy; para el viernes está prevista la llegada de Ben Black, titular de la DFC.

Renault pasa de la promesa a la producción

En Córdoba, Renault inició la fabricación en serie de la Niagara en Santa Isabel. La pick-up tendrá su lanzamiento comercial en noviembre, llegará a 19 mercados latinoamericanos y destinará más de la mitad de su producción a la exportación.

La adecuación de la planta incluyó 278 proyectos y la incorporación de más de 60 robots para carrocerías. El desarrollo demandó más de cinco años y la validación acumuló 800.000 kilómetros de pruebas y 50.000 horas de ensayos. Santa Isabel cuenta actualmente con 1.300 trabajadores y 195 robots.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aprovechó el acto para impulsar la agenda provincial: informó el envío de una nueva ley de promoción industrial a la Legislatura y avances en una ley de autopartes.

Safyta: una quiebra y una pregunta por los locales

En Rosario, Safyta SRL fue declarada en quiebra indirecta el 28 de septiembre, después de un concurso iniciado en 2023. El negocio de panificados y especialidades árabes tiene sus orígenes en 1925.

El juzgado Civil y Comercial de la 18ª Nominación ordenó constatar establecimientos en Dorrego 1136, 1140/1142 y Mr. Ross 430, para identificar operadores y bienes. También requirió información sobre habilitaciones, facturación y cobros. La resolución no dispone expresamente cerrar todos los comercios de la marca.