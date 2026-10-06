La nueva estrella del agro: el cultivo que dispara las exportaciones y gana peso en Argentina

El campo volvió a acelerar el ingreso de dólares y, esta vez, el dato no está solamente en cuánto se exporta, sino también en qué se exporta y cuánto valor se agrega dentro de la Argentina.

Según datos de CIARA-CEC, las empresas del complejo agroexportador liquidaron u$s 3.228 millones durante septiembre, un 17% más que en agosto. La cifra convirtió al mes en el tercer mejor septiembre de los últimos 25 años.

En los primeros nueve meses de 2026, el ingreso de divisas llegó a u$s 22.275 millones. Aunque el acumulado representa una caída del 22% frente al mismo período de 2025, todavía se encuentra 14% por encima del promedio histórico para enero-septiembre.

Pero el dato que empieza a llamar la atención está en otro lugar: el agro argentino avanza hacia una mayor industrialización y el girasol emerge como uno de los cultivos que más crecen.

El campo ya no apuesta solamente a exportar granos

El cambio se observa con claridad en el complejo sojero.

Mientras las exportaciones de poroto de soja acumulan una caída del 43% interanual, la industria aceitera mantiene un elevado nivel de actividad gracias a la molienda local.

Durante agosto se procesaron 4,25 millones de toneladas de soja, el mayor volumen para ese mes desde 2021. Además, las plantas trabajaron al 85% de su capacidad instalada, cinco puntos porcentuales más que un año atrás.

El resultado se refleja en los productos industriales: la harina de soja alcanzó un récord histórico para agosto y el aceite de soja registró su mayor volumen para ese mes desde 2021.

Del grano al producto industrial

La tendencia marca una modificación en la composición de las exportaciones argentinas.

Una mayor cantidad de la soja producida deja de salir del país como grano sin procesar y pasa por las plantas industriales locales para convertirse en harina y aceite, dos productos con mayor grado de elaboración.

El fenómeno es relevante para una economía que necesita generar divisas: el desafío no pasa únicamente por aumentar los volúmenes exportados, sino también por capturar una mayor porción del valor agregado dentro del país.

El girasol pega el salto y deja de ser un cultivo secundario

Si la soja continúa siendo el principal eje del complejo oleaginoso, el cultivo que está mostrando la expansión más contundente es el girasol.

Los datos de CIARA-CEC muestran que durante agosto la molienda de girasol alcanzó 506.000 toneladas, el mayor registro histórico para ese mes.

Pero hay un número que sobresale todavía más: las exportaciones de grano de girasol acumularon durante el año un crecimiento del 1.086% respecto de 2025.

La expansión también se trasladó a la industria.

Las exportaciones de harina de girasol acumularon un aumento interanual del 53,8%, mientras que las de aceite de girasol crecieron 36%. Ambos productos marcaron récords históricos para agosto.

Por qué el girasol empieza a ser estratégico

El dato no es solamente una buena noticia para el cultivo. También muestra que el girasol está adquiriendo un papel diferente dentro de la matriz agroexportadora argentina.

El crecimiento de la molienda y de las exportaciones de productos industrializados indica que el cultivo puede aportar divisas no solamente mediante la venta del grano, sino también a través de harinas y aceites elaborados localmente.

Así, el girasol comienza a ocupar un espacio que hasta hace poco estaba mucho más asociado a la soja.

Maíz: el motor de las divisas en el corto plazo

El otro protagonista del escenario exportador es el maíz.

De acuerdo con el Monitor Agroindustrial, las exportaciones del cereal crecieron 47,4% interanual en agosto y acumularon un incremento del 18,3% durante los primeros ocho meses del año.

Además, CIARA-CEC explicó que el flujo sostenido de embarques de maíz fue uno de los principales factores detrás del ingreso de divisas de septiembre, en un contexto de mayor intensidad en las ventas realizadas por los productores.

El escenario permite diferenciar dos tendencias.

El maíz explica buena parte de la foto actual de las exportaciones. El girasol empieza a explicar una parte de la transformación que viene.

Una nueva ecuación para el agro argentino

Los números empiezan a dibujar un cambio en el perfil de las exportaciones agroindustriales.

Por un lado, continúa la fortaleza de los grandes cultivos exportadores. Por otro, aumenta la capacidad de la industria para transformar materias primas en productos elaborados antes de enviarlos al exterior.

La mayor molienda de soja, el crecimiento de las exportaciones de harina y aceite y el salto del complejo girasol muestran que el valor agregado empieza a ganar peso en la generación de divisas.

El dato más significativo, entonces, no es solamente que el agro haya liquidado u$s 3.228 millones en septiembre.

La señal de fondo es otra: Argentina empieza a exportar más procesamiento junto con sus granos, y el girasol aparece como uno de los grandes ganadores de ese cambio.