El FMI activó una alarma: ¿por qué Argentina podría quedarse sin crédito externo?

Resumen Ejecutivo El FMI advirtió que el encarecimiento de la deuda en economías desarrolladas y la mayor competencia por fondos globales podrían restringir el acceso al crédito para países emergentes.

advirtió que el encarecimiento de la deuda en economías desarrolladas y la mayor competencia por fondos globales podrían restringir el acceso al crédito para países emergentes. La administración de Javier Milei mantiene la estrategia de evitar emisiones con costos elevados, postergando el regreso a los mercados internacionales previsto para 2026.

mantiene la estrategia de evitar emisiones con costos elevados, postergando el regreso a los mercados internacionales previsto para 2026. El organismo recomendó consolidar el orden fiscal mediante reformas tributarias, eliminación de tributos distorsivos y una mayor eficiencia en el gasto y los subsidios públicos.

El regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda podría enfrentar un obstáculo adicional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las condiciones que hasta ahora favorecieron el financiamiento de los países emergentes podrían revertirse, en un contexto de mayores tasas de interés, endeudamiento elevado en las economías desarrolladas y creciente competencia por los fondos de los inversores.

La advertencia surge de un informe de política fiscal del organismo, titulado El aumento de los rendimientos de la deuda soberana eleva las apuestas fiscales, que analiza cómo el encarecimiento de la deuda en las principales economías puede trasladarse al resto del mundo.

Para la Argentina, el diagnóstico llega en un momento clave: el Gobierno busca recuperar el acceso al financiamiento voluntario internacional, pero mantiene su decisión de evitar nuevas emisiones cuando el costo de endeudamiento resulta demasiado elevado.

Por qué el FMI advierte que puede cerrarse la ventana del crédito

El Fondo señaló que el contexto financiero de los mercados emergentes se mantuvo relativamente favorable gracias a un elevado volumen de emisiones soberanas, el aumento de los precios de las materias primas y la reducción de los diferenciales de rendimiento que exigen los inversores para asumir riesgos.

Sin embargo, esa combinación podría cambiar.

El organismo advirtió que el aumento de las tasas de referencia en las economías avanzadas, junto con las mayores necesidades de financiamiento de sus gobiernos, puede reducir el atractivo de los bonos de países emergentes.

Si los inversores modifican su percepción del riesgo, las consecuencias podrían ser inmediatas: menos margen para emitir nueva deuda y mayores tasas exigidas a los países que necesitan conseguir dólares en los mercados internacionales.

El problema no se limita a la Argentina. Según el FMI, las economías emergentes podrían enfrentar condiciones más restrictivas si los rendimientos de los bonos de los países desarrollados continúan subiendo y se deteriora el apetito global por el riesgo.

Factores que presionan sobre tasas internacionales

El informe identifica varios factores que contribuyen al encarecimiento del financiamiento.

Por un lado, las economías avanzadas enfrentan niveles elevados de endeudamiento, mayores necesidades de gasto y un volumen importante de emisiones de bonos previsto para los próximos años. Esa combinación presiona sobre los rendimientos que reclaman los inversores.

A esto se suman las tensiones vinculadas al precio de la energía y sus efectos sobre la inflación. Cuando aumenta la incertidumbre sobre la evolución de los precios, los mercados pueden exigir mayores tasas para financiar a los gobiernos.

También aparece un factor adicional: la demanda de recursos para financiar inversiones vinculadas con la inteligencia artificial. Esa competencia por el capital puede limitar el margen disponible para otros emisores.

El FMI advirtió, además, que los pagos de intereses están creciendo a un ritmo que puede superar el de la actividad económica. Para los gobiernos, esto implica destinar una proporción creciente de sus recursos al servicio de la deuda, con menos margen para otras prioridades presupuestarias.

Argentina: el regreso a los mercados, cada vez más condicionado

El escenario internacional representa un desafío para la estrategia financiera del Gobierno de Javier Milei.

La expectativa era que la Argentina pudiera recuperar el acceso al mercado internacional de deuda durante 2026. Sin embargo, el aumento del riesgo país y el costo de financiamiento llevaron al Ejecutivo a postergar esa alternativa y recurrir a fuentes de financiamiento alternativas, incluidos organismos y bancos multilaterales.

La decisión responde a un criterio financiero: evitar emisiones con tasas consideradas demasiado elevadas y buscar recursos en condiciones más convenientes.

El FMI, por su parte, espera que el país logre acceder al mercado financiero el próximo año. Pero ese objetivo dependerá tanto de la evolución de las variables locales como de las condiciones internacionales.

En un contexto de tasas globales más altas, una eventual mejora de los indicadores argentinos no necesariamente garantizaría un regreso rápido al crédito externo. El costo final de una emisión también depende de la demanda de los inversores y de la prima que exigen para asumir el riesgo argentino.

Por eso, la advertencia del Fondo agrega una variable a seguir: el tiempo disponible para aprovechar las condiciones favorables del mercado podría ser más limitado de lo esperado.

Qué le pide el FMI a la Argentina

El organismo reconoció que la disciplina fiscal constituye uno de los pilares del programa de estabilización argentino. Sin embargo, planteó que la consolidación de ese proceso requiere reformas estructurales que mejoren la eficiencia de los ingresos y los gastos del Estado.

Durante una conferencia de prensa, Era Dabla-Norris, vicedirectora del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, destacó la importancia de fortalecer los sistemas tributarios, revisar los gastos fiscales y mejorar la calidad del gasto público.

Entre las recomendaciones mencionadas figuran la revisión de exenciones impositivas, la normalización de los impuestos a los combustibles y la eliminación gradual de tributos que generan distorsiones, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de recaudación más sostenible.

En materia de gasto, el Fondo propuso racionalizar los subsidios, focalizar la asistencia en los sectores más vulnerables y mejorar la eficiencia de los recursos públicos.

A nivel general, también reclamó que los países emergentes reduzcan sus vulnerabilidades fiscales y fortalezcan la administración de la deuda.

El riesgo para el Gobierno: depender de un mercado menos favorable

La advertencia del FMI no significa que la Argentina vaya a perder de manera automática el acceso al financiamiento internacional. Se trata de un riesgo asociado a un posible cambio en las condiciones financieras globales.

La diferencia es relevante: si los mercados mantienen su apetito por los bonos emergentes, el país podría encontrar oportunidades para emitir deuda. Pero si suben las tasas internacionales y los inversores se vuelven más cautelosos, el costo de conseguir fondos podría aumentar y las emisiones resultar más difíciles.

En ese escenario, el Gobierno tendría que administrar sus necesidades financieras con menos margen para elegir cuándo y en qué condiciones endeudarse.

La advertencia del organismo deja así una señal para la estrategia económica argentina: el orden fiscal es importante para mejorar la confianza, pero el contexto internacional también puede determinar cuánto cuesta volver a los mercados y qué tan accesible resulta el financiamiento.

La evolución de las tasas de los países desarrollados, el riesgo país y la demanda por deuda emergente serán variables centrales para determinar si la Argentina consigue recuperar el crédito externo en condiciones sostenibles.