El precio de la carne en Rosario: los cortes que subieron y los que dieron un respiro

Resumen Ejecutivo Los precios minoristas de la carne vacuna en Rosario cayeron un 0,4% en septiembre , acumulando una suba del 19,9% en lo que va del año y un 52,2% interanual .

cayeron un , acumulando una suba del en lo que va del año y un . En contraste, el pollo fresco y el pechito de cerdo registraron aumentos mensuales del 1,8% y 0,6% respectivamente.

y el registraron aumentos mensuales del y respectivamente. El lomo lideró las subas vacunas con un 0,4%, mientras que el matambre encabezó las bajas con un retroceso del 1,7%.

Los precios minoristas promedio de la carne vacuna en Rosario registraron una baja del 0,4% durante septiembre de 2026 en comparación con agosto. Sin embargo, la variación acumulada en lo que va del año alcanzó el 19,9%, mientras que el incremento interanual llegó al 52,2% respecto de septiembre de 2025.

Los datos reflejan un comportamiento dispar dentro del mercado de las carnes. Mientras el promedio de la carne vacuna y el valor de la media res mostraron leves retrocesos mensuales, el pollo fresco y el pechito de cerdo registraron aumentos durante el mismo período.

El pollo y el cerdo también subieron en septiembre

El precio del pollo fresco aumentó un 1,8% respecto de agosto. En el acumulado de 2026, la suba llegó al 18,2%, mientras que la variación interanual fue del 22,7%.

Por su parte, el pechito de cerdo registró un incremento mensual del 0,6%. En lo que va del año, el aumento alcanzó el 15,4%, y en la comparación con septiembre de 2025, los precios mostraron una suba del 21%.

De esta manera, el pollo presentó el mayor incremento mensual entre las tres carnes analizadas, mientras que la carne vacuna exhibió el mayor aumento interanual.

La media res también mostró una leve baja

El valor de la media res en Rosario registró una disminución del 0,2% durante septiembre frente al mes anterior. No obstante, acumuló un incremento del 18,4% desde comienzos de 2026 y una suba interanual del 47,8%.

La evolución de este indicador acompañó parcialmente el retroceso observado en el promedio minorista de la carne vacuna, aunque las variaciones acumuladas y anuales continuaron siendo significativas.

Cuáles fueron los cortes que más subieron y bajaron

Dentro de los cortes vacunos, los aumentos de septiembre fueron acotados. El lomo encabezó las subas, con un 0,4%, seguido por la falda, con un 0,3%, y la picada especial, con un incremento del 0,2%.

En sentido contrario, algunos cortes registraron bajas más pronunciadas. El matambre encabezó las disminuciones, con un retroceso del 1,7%. Le siguieron el asado, con una caída del 1,2%, y el bife angosto, que bajó un 1%.

Un mercado con diferencias entre carnes y cortes

Los números de septiembre muestran que la evolución de los precios no fue uniforme. La carne vacuna presentó una leve reducción mensual, aunque mantuvo el mayor incremento interanual entre las carnes consideradas. El pollo y el cerdo, en tanto, registraron aumentos mensuales, con variaciones anuales inferiores a las de la carne bovina.

Al interior de la carnicería, las diferencias también fueron marcadas: mientras algunos cortes tradicionales, como el asado, registraron bajas, otros, como el lomo, mostraron pequeños aumentos.

Así, el comportamiento de septiembre dejó un escenario de variaciones moderadas en el corto plazo, pero con diferencias importantes al observar la evolución de los precios frente al año anterior.