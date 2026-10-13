¿Es cara la nafta en Argentina?: el precio por litro y la comparación con América Latina

Resumen Ejecutivo Los combustibles en Argentina acumularon un alza del 23% en dólares en los primeros diez meses de 2026, situando la nafta súper en un promedio de USD 1,422 por litro .

acumularon un alza del en los primeros diez meses de 2026, situando la nafta súper en un promedio de . El incremento responde a la suba del petróleo internacional, donde el barril de Brent superó los USD 106 , y a las actualizaciones del ICL y el IDC .

, y a las actualizaciones del . Argentina se ubica en el puesto 16 de un ranking de 30 países latinoamericanos, por debajo de Uruguay y Chile, pero superando a Brasil y Paraguay.

El precio de los combustibles en Argentina registró una suba acumulada del 23% en dólares durante los primeros diez meses de 2026. De acuerdo con un relevamiento de Global Petrol Prices, citado por Infobae, el litro de nafta súper alcanzó un valor promedio de USD 1,422 al 5 de octubre, en un escenario marcado por la evolución del petróleo internacional, los movimientos del tipo de cambio y las actualizaciones impositivas.

En términos nominales en moneda estadounidense, el incremento fue de USD 0,263 por litro desde comienzos de año. Esta evolución ubicó a la Argentina en el puesto 16 de un listado de 30 países de América Latina, una posición intermedia entre los mercados con combustibles más económicos y aquellos donde llenar el tanque representa un costo mayor.

El petróleo internacional e impuestos presionan sobre los precios

La evolución de los combustibles en el mercado argentino responde a una combinación de factores externos e internos. Entre ellos se encuentran las variaciones de las cotizaciones internacionales del crudo, las fluctuaciones cambiarias y la actualización progresiva del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

A estos elementos se sumó la tensión geopolítica en Medio Oriente, que generó dificultades para el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y presionó sobre los valores internacionales del petróleo. En ese contexto, el barril de Brent superó los USD 106 durante la jornada del lunes mencionada en el informe.

La evolución de los precios en dólares permite comparar el costo de los combustibles entre distintos países, aunque no refleja por sí sola el impacto sobre los ingresos de los consumidores ni las diferencias en el poder adquisitivo de cada economía.

Cuánto cuesta la nafta en los países de la región

La comparación regional muestra diferencias importantes entre los precios de los combustibles. Brasil y Paraguay presentan valores inferiores a los de Argentina, mientras que Chile y Uruguay se encuentran por encima del precio promedio local.

Según los datos publicados por Infobae, los valores de la nafta súper por litro son los siguientes:

* Brasil: USD 1,262 por litro. El precio aumentó USD 0,114 desde enero, equivalente a una suba del 10%.

* Paraguay: USD 1,281 por litro. Acumula un incremento de USD 0,401, equivalente al 46%.

* Colombia: USD 1,313 por litro. Registra una suba del 17% en lo que va del año.

* Argentina: USD 1,422 por litro. El aumento acumulado alcanza el 23%.

* Chile: USD 1,525 por litro. El incremento anual es del 12%.

* Uruguay: USD 2,256 por litro. Acumula una suba del 13% durante 2026.

Uruguay se mantiene como el país con la nafta más cara de América Latina dentro del relevamiento. Su precio por litro supera en más de USD 0,80 al valor promedio argentino.

Panamá registró el mayor aumento de la región

Entre los 30 países analizados, Panamá se destacó por registrar el incremento más pronunciado en lo que va de 2026. El litro de nafta súper alcanzó los USD 1,426, tras aumentar USD 0,593 desde enero, una variación acumulada del 71%.

Este valor ubica al país inmediatamente por encima de Argentina en el ordenamiento de precios, aunque con una diferencia mínima en el costo actual por litro.

El caso panameño muestra que los mayores incrementos porcentuales no necesariamente se traducen en los precios finales más elevados de la región.

Venezuela y Bolivia, entre los mercados más económicos

En el extremo opuesto aparecen los países que mantienen esquemas de precios subsidiados o regulados. Venezuela presenta el valor oficial más bajo del relevamiento, con USD 0,035 por litro para la nafta subsidiada a la que accede la mayoría de los automovilistas mediante cupos oficiales.

Sin embargo, en ese mercado también existen otras modalidades de expendio: una opción a precio internacional de USD 0,50 por litro y una alternativa premium de USD 1 por litro.

Bolivia, por su parte, registra un precio de USD 0,580 por litro y una caída acumulada del 42% durante el año, equivalente a una reducción de USD 0,426 por litro.

En Ecuador, el combustible cuesta USD 0,848 por litro, con un aumento del 18% desde enero.

La diferencia entre Venezuela y Uruguay supera los USD 2 por litro, una brecha que refleja las distintas políticas de subsidios, la carga tributaria y los mecanismos de traslado de los precios internacionales a los mercados internos.

Un mercado condicionado por factores locales e internacionales

El aumento del 23% en dólares de la nafta argentina durante 2026 refleja una tendencia que combina la presión de los mercados internacionales de energía con las decisiones económicas y tributarias locales.

Aunque Argentina permanece en una posición intermedia dentro del ranking regional, el precio del combustible depende de variables que evolucionan de manera diferente en cada país. Por eso, la comparación de valores permite dimensionar las diferencias entre mercados, pero requiere considerar también los salarios, los impuestos y las políticas de regulación para evaluar el impacto económico sobre los consumidores.