El salario mínimo vuelve a subir: cómo afecta a trabajadores, planes y prestaciones

Desde este mes comenzó a regir un nuevo incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina. El haber mensual para trabajadores con jornada completa pasó a $376.600, mientras que el valor por hora para trabajadores jornalizados se fijó en $1.883, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por la Secretaría de Trabajo.

La actualización forma parte del esquema escalonado definido por el Gobierno luego de que el Consejo del Salario no lograra consenso entre representantes sindicales y empresarios. El nuevo valor corresponde al último tramo previsto en la Resolución 9/2025.

No sólo impacta en los salarios

Aunque el Salario Mínimo suele asociarse únicamente al ingreso de los trabajadores registrados, en la práctica funciona como un parámetro para múltiples prestaciones y programas sociales.

Entre ellos se encuentran: Prestación por Desempleo; Becas Progresar; Diversos programas sociales que utilizan el SMVM como referencia para determinar requisitos o montos; Negociaciones salariales de sectores con menores ingresos o sin convenio colectivo específico.

El nuevo valor

Desde el 1° de agosto de 2026, los montos vigentes son:

* Salario mensual: $376.600.

* Valor por hora: $1.883 para trabajadores jornalizados.

* Un aumento previsto desde fines del año pasado

El incremento no responde a una nueva negociación sino al cronograma aprobado meses atrás, que estableció aumentos mensuales escalonados entre noviembre de 2025 y agosto de 2026.

Con este último ajuste concluye una actualización acumulada del 16,8% durante ese período.

El desafío sigue siendo el poder adquisitivo

Si bien el nuevo piso salarial representa una actualización nominal, el debate económico continúa centrado en su capacidad para sostener el poder de compra de los trabajadores frente a la evolución del costo de vida.

Además de servir como salario mínimo legal para quienes no están alcanzados por convenios específicos, el SMVM continúa siendo un indicador clave para la política social y laboral, ya que condiciona el acceso y la actualización de distintas prestaciones estatales.