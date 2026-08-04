Importante automotriz lanza cuotas y leasing para comprar camiones 0km y acelerar la renovación de flotas

Resumen Ejecutivo Mercedes-Benz Camiones y Buses (grupo Daimler Truck ) lanzó tres líneas de financiación y leasing, más la plataforma digital MyCredit , para comprar camiones 0km en la Argentina.

(grupo ) lanzó tres líneas de financiación y leasing, más la plataforma digital , para comprar en la Argentina. Las condiciones: crédito a 12 meses con TNA del 6,9% , financiación a 48 meses al 27% y leasing a 36 meses al 23% .

, financiación a y . El objetivo es acelerar la renovación de flotas y colocar los Atego , Accelo y chasis de buses que fabrica en su planta de Zárate (US$110 millones).

y colocar los , y chasis de buses que fabrica en su planta de (US$110 millones). Importa porque, con vehículos de trabajo 0km caros y crédito escaso, la tasa define si un transportista o una pyme renueva o no su flota.

Mercedes-Benz Camiones y Buses, la unidad del grupo alemán Daimler Truck, anunció un paquete de financiación para la compra de camiones 0km en la Argentina. La movida combina tres líneas de crédito y leasing con MyCredit, una plataforma digital que promete preaprobación crediticia en el momento, y apunta a un objetivo claro: vender más unidades.

El foco está en la renovación de flotas, un terreno donde compiten desde el camión pesado de larga distancia hasta el vehículo de trabajo más liviano o utilitario que una pyme use para repartir. El comprador es casi siempre el mismo: alguien que necesita financiar un fierro 0km para producir.

Las condiciones muestran una escalera de tasas según el plazo. Hay una financiación a 12 meses con una tasa nominal anual (TNA) del 6,9%, otra a 48 meses con TNA del 27% y un leasing a 36 meses al 23%. El esquema lo arma Mercedes-Benz Compañía Financiera junto con la red oficial de concesionarios.

«Buscamos acercar soluciones concretas para que nuestros clientes puedan renovar sus flotas, mejorar su rentabilidad y contribuir al crecimiento de la actividad productiva», resumió Diego Marín, presidente y CEO de la financiera del grupo. Detrás de la frase hay un cálculo comercial: sin crédito accesible, el 0km no se mueve.

Por qué una automotriz se mete a prestar plata

La lógica no es nueva, pero conviene explicarla. Cuando una fábrica monta su propio banco —lo que en la jerga se llama financiera cautiva— deja de depender de que un banco tradicional le preste al comprador. Así controla la tasa, arma la cuota a medida y se asegura de que el cliente termine eligiendo su marca y no otra.

Es la misma partida que juegan casi todas las terminales cuando ofrecen planes propios: desde los créditos prendarios para una camioneta RAM hasta los planes de ahorro para un auto chico. La diferencia, en el segmento de camiones, es que la unidad vale muchísimo más y el comprador es una empresa que mide todo en retorno.

Ahí aparece el leasing, la opción más interesante del paquete para quien maneja números. En lugar de comprar el camión de entrada, la empresa lo usa pagando una cuota y decide al final si se queda con la unidad. Libera capital de trabajo y, según cómo se arme, ofrece ventajas impositivas frente a la compra directa.

El movimiento llega en un momento particular. Después de años de crédito caro y escaso, el financiamiento volvió a ganar peso en la estrategia para reactivar el consumo, aunque las tasas siguen siendo el gran filtro. Que una automotriz ofrezca 6,9% a 12 meses habla tanto de su apuesta como de lo caro que sigue estando el resto.

Qué cambia para el transporte del Gran Rosario

Pocos lugares del país dependen tanto de los camiones como el Gran Rosario. El cordón industrial y portuario mueve millones de toneladas de granos, harinas y aceites que llegan casi siempre sobre ruedas. Cada campaña, miles de camiones entran y salen de las terminales del río Paraná, con transportistas y pymes que viven de tener la flota en la calle.

Para ese universo, la ecuación es concreta: una unidad vieja gasta más combustible, para más seguido y paga seguros más altos. Renovar conviene, pero exige plata que casi nadie tiene guardada. Ahí es donde una cuota previsible —o un leasing— puede ser la diferencia entre modernizar la flota o seguir remendando lo que hay.

El telón de fondo tampoco es menor. La competencia por inversiones automotrices con Brasil viene mostrando a la Argentina en desventaja, y cada fábrica que produce localmente necesita asegurarse la demanda. La planta de Zárate, que demandó US$110 millones, fabrica los camiones Atego y Accelo y chasis de buses: colocarlos es la otra cara de este plan.

No es un detalle menor para los costos logísticos. En una economía donde el flete pesa fuerte en el precio final de casi todo, una flota más eficiente también ayuda a contener tarifas. Para el productor, el acopiador o el industrial de la región, lo que una automotriz decide sobre sus tasas termina filtrándose, tarde o temprano, en toda la cadena.

En paralelo, el crédito prendario para 0km viene mostrando altibajos y las terminales buscan destrabarlo por cuenta propia. La plataforma MyCredit se suma a esa tendencia: digitaliza el pedido de crédito para que un transportista no pierda un día de trabajo yendo al banco, algo que ya ensayan varias entidades con financiamiento digital para pymes.

¿Qué tasas ofrece Mercedes-Benz para comprar un camión 0km?

Tres opciones: crédito a 12 meses con TNA del 6,9%, financiación a 48 meses al 27% y leasing a 36 meses al 23%, a través de Mercedes-Benz Compañía Financiera y la red de concesionarios.

¿Qué es el leasing y por qué conviene mirarlo?

Es un alquiler con opción de compra: la empresa usa el vehículo pagando cuotas y decide al final si lo adquiere. Libera capital de trabajo y suele ofrecer ventajas impositivas frente a la compra directa.

¿Por qué le importa esto a una pyme de la región?

Porque el Gran Rosario mueve su producción sobre camiones. Una flota más nueva baja costos de combustible, seguros y paradas, y una cuota previsible puede volver viable una renovación que de contado sería imposible.