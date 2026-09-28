El Tesoro renovó el 100% de los vencimientos: cuánto pagó y qué revela la licitación

El Tesoro logró renovar este lunes la totalidad de los vencimientos de deuda en moneda local que enfrentaba, al adjudicar $8,62 billones frente a ofertas por $9,77 billones. El resultado permitió alcanzar un rollover del 100% en una jornada de elevada volatilidad en los mercados financieros.

Más allá del porcentaje de renovación —el dato que concentra la primera lectura del mercado—, la licitación dejó señales relevantes sobre el costo del financiamiento del Estado, las preferencias de los inversores y el horizonte que el Tesoro consiguió cubrir.

Una renovación completa, pero con un mercado más exigente

La Secretaría de Finanzas recibió 3.302 ofertas por un valor efectivo total de $9,77 billones y adjudicó $8,62 billones. Del total colocado, $6,79 billones correspondieron a instrumentos denominados en pesos y el equivalente a $1,83 billones a títulos dólar linked.

El volumen adjudicado permitió cubrir los vencimientos previstos para la jornada. Según el análisis de mercado publicado por Ámbito, el Tesoro consiguió así renovar el 100% de sus compromisos en moneda local, aunque en algunos instrumentos tuvo que ofrecer rendimientos por encima de los niveles que venía mostrando el mercado.

Ese punto resulta central para interpretar el resultado: el rollover fue completo, pero no gratuito.

En otras palabras, el Tesoro evitó una salida neta de pesos asociada al vencimiento, aunque debió aceptar condiciones financieras que reflejan un mercado más selectivo y demandante.

Qué compraron los inversores

La mayor colocación correspondió al bono TAMAR con vencimiento en julio de 2027. El TML27 recibió ofertas por $2,81 billones y terminó adjudicando $2,92 billones de valor efectivo, con un margen de 3,63 puntos porcentuales sobre la tasa TAMAR, según los datos consignados por Finanzas y el detalle de la operación publicado por Ámbito.

El segundo gran componente fue el bono capitalizable a tasa fija con vencimiento en enero de 2027. El T15E7 adjudicó $2,85 billones de valor efectivo, con una TIREA de 29,36%.

El menú se completó con un bono CER a mayo de 2027, por $1,02 billones, y dos instrumentos dólar linked con vencimientos en octubre y noviembre de este año, que captaron en conjunto alrededor de $1,83 billones.

La distribución muestra que los inversores privilegiaron instrumentos relativamente cortos, con cobertura frente a diferentes escenarios de inflación, tasas y tipo de cambio.

El dato que mira el mercado: las tasas

El T15E7 fue adjudicado a un precio de $1.494,50 por cada $1.000 de valor nominal, equivalente a una TIREA del 29,36%. En el caso del TML27, el rendimiento quedó determinado por una tasa TAMAR más un margen de 3,63 puntos porcentuales.

Los títulos dólar linked, por su parte, fueron colocados con TIREA de 9,06% para el vencimiento de octubre y de 7,38% para noviembre.

Según el análisis de un experto, el Tesoro debió validar un premio respecto de las condiciones previas del mercado, especialmente en el bono a tasa fija de enero y en el instrumento TAMAR. La lectura de la sociedad de bolsa fue que las curvas de deuda en pesos venían atravesando presión durante las últimas semanas en un contexto internacional adverso.

Por eso, el resultado de la licitación debe leerse en dos planos: el Estado consiguió refinanciar sus vencimientos, pero el costo de hacerlo constituye una variable relevante para las próximas licitaciones.

Qué significa para la estrategia de deuda

La operación tiene una primera consecuencia inmediata: evita que el Tesoro deba utilizar recursos adicionales para cancelar los vencimientos que enfrentaba y permite mantener dentro del mercado una masa importante de liquidez.

El propio análisis citado por Ámbito destaca que el rollover completo contribuye a sostener los niveles de liquidez del sistema financiero y ayuda a mantener relativamente estables las tasas de muy corto plazo.

Pero existe una segunda lectura.

La concentración de las adjudicaciones en instrumentos de corto y mediano plazo significa que el Tesoro continúa enfrentando una dinámica de refinanciamiento frecuente. El vencimiento más lejano ofrecido en esta licitación fue julio de 2027, mientras que una parte importante de la colocación quedó concentrada en enero y julio del próximo año.

Esto permite resolver el calendario inmediato, pero mantiene abierta la necesidad de seguir accediendo al mercado para renovar vencimientos futuros.

Dólar linked: una señal sobre la demanda de cobertura

Otro elemento relevante fue la participación de los títulos vinculados al dólar.

Las letras D30O6 y D30N6 recibieron ofertas por USD 841 millones y USD 529 millones de valor nominal, respectivamente. Finanzas adjudicó USD 774 millones y USD 437 millones. Los rendimientos fueron de 9,06% y 7,38% anual, respectivamente.

La demanda por estos instrumentos muestra que una parte de los inversores continúa buscando cobertura frente al riesgo cambiario dentro del menú de deuda del Tesoro.

Al mismo tiempo, el volumen colocado permite al Gobierno distribuir el riesgo de refinanciamiento entre distintos tipos de instrumentos, en lugar de concentrarlo exclusivamente en deuda a tasa fija.

La licitación llega en un momento sensible para los mercados

La operación se produjo en una jornada que Ámbito describió como complicada para los mercados financieros, con presión sobre los activos argentinos y un contexto internacional adverso.

En ese contexto, el dato de $8,62 billones adjudicados frente a $9,77 billones ofertados adquiere una relevancia adicional: hubo demanda suficiente para cubrir los vencimientos, aunque menor que el volumen total de compromisos financieros ofrecidos por los inversores.

La relación entre ofertas y adjudicación fue de aproximadamente 1,13 veces. Es decir, por cada $100 que el Tesoro terminó tomando, los inversores habían presentado alrededor de $113 de ofertas.

No se trató, por lo tanto, de una licitación con una demanda desbordante. El mercado acompañó el refinanciamiento, pero las tasas funcionaron como una variable de ajuste.

El impacto hacia adelante

El principal efecto inmediato es financiero: el Tesoro consiguió evitar una renovación incompleta y mantuvo bajo control las necesidades de caja derivadas de los vencimientos de septiembre.

El desafío pasa ahora por el costo.

Si para sostener niveles elevados de rollover el Tesoro debe convalidar premios crecientes, el costo financiero de la deuda puede aumentar. Si, en cambio, la presión sobre las curvas de pesos se modera y las próximas licitaciones permiten reducir esos rendimientos, el costo marginal del financiamiento podría estabilizarse.

La licitación también deja una señal sobre las preferencias actuales de los inversores: la demanda existe, pero se orienta hacia instrumentos que ofrecen cobertura o compensación suficiente por el riesgo de plazo y de mercado.

Para el Gobierno, el resultado permite cerrar septiembre con el 100% de los vencimientos renovados. Para los inversores, la operación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para los próximos meses: cuánto rendimiento deberá ofrecer el Tesoro para continuar refinanciando una deuda que, en buena medida, permanece concentrada en el corto plazo.

Los números clave de la licitación

* Ofertas recibidas: $9,77 billones.

* Monto adjudicado: $8,62 billones.

* Rollover: 100% de los vencimientos.

* Ofertas: 3.302.

* T15E7: $2,85 billones adjudicados; TIREA 29,36%.

* TML27: $2,92 billones adjudicados; TAMAR + 3,63%.

* TZXY7: $1,02 billones adjudicados; TIREA CER 5,97%.

* D30O6: $1,17 billones adjudicados; TIREA 9,06%.

* D30N6: $658.787 millones adjudicados; TIREA 7,38%.