El viajero rosarino redefine sus hábitos: último momento, escapadas cortas y destinos en la mira

La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV) compartió un relevamiento sobre el comportamiento del turismo emisivo y receptivo en la ciudad, que muestra un escenario de cambios, cautela en el gasto y nuevas tendencias en los destinos elegidos.

El comportamiento del viajero rosarino en esta temporada se caracteriza por una marcada tendencia a las compras de último momento y la permanente búsqueda de ofertas y descuentos. Según informaron desde la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (ARAV), el precio es actualmente el principal factor que incide en la decisión de viajar, muy por encima de otras variables como el clima, la seguridad o las experiencias.

En cuanto al tipo de viaje que predomina, se observa una clara inclinación por las escapadas cortas, protagonizadas principalmente por familias, parejas y viajeros individuales. Esta modalidad se consolida frente a la incertidumbre económica y a la necesidad de optimizar el presupuesto disponible.

Fiestas de fin de año: los destinos

Para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Costa Atlántica argentina lidera ampliamente la demanda, mientras que Río de Janeiro se posicionó con gran fuerza especialmente para la celebración de Año Nuevo. En el segmento joven, los viajes grupales a destinos de playa registraron muy buena respuesta.

En el caso del turismo marítimo, los cruceros de corta duración —principalmente los de tres noches con destino Uruguay— son los más solicitados.

Desde ARAV indicaron además que la demanda de viajes familiares para las fiestas es baja: alrededor del 70% de las reservas corresponde a pasajeros individuales. A su vez, destacaron que aún hay paquetes disponibles y cupos tanto para destinos nacionales como internacionales, lo que representa una oportunidad para quienes decidan planificar sobre la fecha.

Verano 2025/2026

Mar del Plata, Mar de Ajó, Villa Carlos Paz y Mendoza encabezan las preferencias para las vacaciones de enero dentro del país. En el plano internacional, las ventas están lideradas por Brasil, Miami y Turquía, mientras que comienzan a ganar terreno destinos emergentes como China y Japón, impulsados en parte por la flexibilización de requisitos como la visa.

En comparación con el verano pasado, la demanda muestra una caída de al menos el 30%, situación que también impacta en los niveles de ocupación y el movimiento turístico general: los micros, por ejemplo, están saliendo con un promedio del 50% de su capacidad.

Si bien no se observa una fuerte tendencia a la reserva anticipada entre los rosarinos, los viajes a Europa continúan manteniendo su comportamiento habitual, con compras realizadas entre seis y ocho meses antes de la fecha de salida. Por su parte, el Caribe registra por el momento pocas consultas.

Expectativas favorables para más adelante

Pese al contexto económico, las agencias asociadas a ARAV mantienen una percepción favorable del ánimo del viajero para los próximos meses. De cara al invierno 2026, se espera un repunte en las ventas, condicionado principalmente a la actualización de tarifas hoteleras en destinos tradicionales como Bariloche.

Desde la Asociación recomiendan a la comunidad rosarina planificar sus viajes siempre a través de agencias de viajes habilitadas, no solo por seguridad, sino también para acceder a asesoramiento profesional, mejores opciones de financiación y acompañamiento integral.

“El rol de la agencia de viajes hoy es más importante que nunca: asesoramos, protegemos al pasajero y buscamos las mejores alternativas en un mercado cambiante”, señalaron desde ARAV.