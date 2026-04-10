Firma nacional acelera su expansión estratégica con una nueva nave industrial de tres hectáreas

En un escenario económico donde muchos prefieren pisar el freno y esperar a que aclare, la familia Rodríguez decidió acelerar a fondo para mover el tablero industrial. Sinteplast, el gigante de las pinturas en Argentina, acaba de poner en marcha una ambiciosa inversión de u$s12 millones destinada a levantar una nueva planta en su polo de Ezeiza. No se trata de un simple movimiento de mantenimiento, sino de una apuesta estratégica para consolidar su presencia en el competitivo segmento de materiales para la construcción. Esta unidad de negocios no es nueva para la firma, pero viene volando a tasas de dos dígitos dentro de su balance, lo que obligó a la dirección a repensar su capacidad de respuesta.

La obra, que ya se encuentra en plena ejecución sobre un predio de tres hectáreas, tiene su fecha de inauguración marcada en el calendario para 2027. Según detalló Marysol Rodríguez, referente de la tercera generación de la compañía, el objetivo central es duplicar la producción de sus líneas de productos cementicios y mezclas. Es un nicho en el que desembarcaron hace apenas seis años y donde hoy la demanda les pisa los talones a la oferta de manera constante. La empresa identificó que, para seguir creciendo, la infraestructura actual ya no es suficiente. Con esta nueva nave, planean un salto del 100% en su capacidad instalada para esta categoría específica.

Para cualquier dueño de una Pyme o emprendedor local, el movimiento de Sinteplast deja una lección de gestión invaluable sobre el manejo de los ciclos. La inversión no surge como una respuesta al termómetro inmediato de las góndolas, que hoy muestran signos evidentes de fatiga en el consumo, sino como una visión de largo plazo. La compañía no esquiva el bulto ante la coyuntura actual de costos en alza y mercados en contracción. Por el contrario, entienden que el momento de crisis es el ideal para obsesionarse con la eficiencia operativa. Medir cada proceso y maximizar la productividad se convirtió en la hoja de ruta para capear el temporal mientras se construye la estructura del futuro.

Si bien el foco principal de esta expansión es el mercado interno, la nueva escala de producción les permitirá aceitar el abastecimiento de su portfolio regional en los países donde la marca ya pisa fuerte. Es un ejemplo de cómo una empresa familiar logra profesionalizar sus procesos para no quedar presa de la urgencia. En lugar de achicarse ante la incertidumbre, Sinteplast utiliza sus recursos para ganar volumen y prepararse para cuando el ciclo económico cambie de tendencia. La clave de esta movida reside en entender que la consolidación de una marca líder no se logra solo vendiendo más cuando todo va bien, sino invirtiendo en capacidad instalada y tecnología cuando el contexto exige mayor inteligencia competitiva.