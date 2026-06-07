Junio arrancó con todo: agronegocios, financiamiento y definiciones estratégicas

La primera semana hábil de junio dejó una señal contundente para el sector agropecuario argentino: el productor sigue invirtiendo, las empresas continúan apostando por el mercado local y el entramado agroindustrial mantiene un nivel de actividad que encontró en AgroActiva 2026 su principal vidriera.

La exposición realizada en Armstrong volvió a consolidarse como el mayor punto de encuentro del campo argentino y cerró una edición récord, tanto por convocatoria como por volumen de negocios, mientras que en paralelo el Gobierno avanzó con medidas vinculadas a retenciones, la industria frigorífica abrió una nueva instancia de diálogo con el Ministerio de Economía y la Hidrovía Paraná-Paraguay dio un paso decisivo para su futura operación.

AgroActiva: una muestra que confirmó el clima de inversión

Durante cuatro jornadas, Armstrong se convirtió nuevamente en la capital del agro argentino. La edición 2026 reunió más de 1.100 expositores, ocupó el 100% de sus espacios comerciales y consolidó una convocatoria histórica, superando las previsiones iniciales y alcanzando alrededor de 282.000 visitantes, la cifra más alta registrada por la muestra.

El dato más importante no estuvo solamente en la cantidad de público sino en el nivel de actividad comercial. Los bancos llegaron con líneas especiales para maquinaria, tecnología e inversiones productivas, mientras fabricantes, concesionarios e industrias concretaron operaciones desde las primeras horas de la exposición.

La presencia de entidades financieras, junto con tasas promocionales y herramientas específicas para el sector, volvió a transformar a AgroActiva en un gran centro de negocios más que en una simple exposición de maquinaria.

La incorporación de nuevos espacios dedicados a lechería, innovación tecnológica, hackatones y agricultura de precisión también reflejó un cambio en la agenda del sector, donde la digitalización y la eficiencia ganan protagonismo frente a la simple incorporación de equipamiento.

Financiamiento y tecnología, los protagonistas

La edición mostró un fuerte interés por la renovación tecnológica.

Pulverizadoras inteligentes, agricultura de precisión, automatización, conectividad y soluciones digitales fueron algunos de los segmentos con mayor movimiento, acompañados por una importante oferta crediticia que permitió acelerar decisiones de inversión.

La participación de rondas internacionales de negocios y compradores extranjeros volvió a posicionar a la maquinaria argentina como un producto con potencial exportador, en un contexto donde la competitividad continúa siendo un factor determinante.

Retenciones: continúa el debate por el alcance de las medidas

En materia económica, la semana estuvo marcada por la publicación del decreto que reglamenta la continuidad de la reducción de derechos de exportación para la cosecha fina.

La medida mantiene el beneficio para trigo y cebada, buscando otorgar previsibilidad en plena campaña de siembra, aunque deja fuera de ese esquema a otros cultivos como soja, maíz, girasol y sorgo, cuyos derechos de exportación regresan a los niveles anteriores.

La denominada "letra chica" del decreto volvió a instalar el debate sobre la necesidad de reglas de largo plazo para uno de los principales sectores generadores de divisas del país.

Frigoríficos exportadores y Economía: una agenda que mira al comercio exterior

Otro de los hechos destacados fue la reunión entre los principales frigoríficos exportadores y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados con la competitividad internacional, apertura de mercados, condiciones impositivas y perspectivas para una industria que continúa aumentando su participación en el comercio exterior argentino.

El sector considera que la estabilidad macroeconómica y una mayor previsibilidad regulatoria serán determinantes para consolidar inversiones y ampliar la presencia de la carne argentina en nuevos destinos.

Hidrovía: una definición estratégica para la agroindustria

Una de las noticias con mayor impacto estructural fue la preadjudicación del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la empresa belga Jan De Nul y a Servimagnus.

La decisión representa un paso clave dentro del proceso licitatorio impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y pone nuevamente en marcha una definición esperada durante años por todo el complejo agroexportador.

Para Santa Fe la importancia es estratégica.

Por esta vía navega aproximadamente el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas, por lo que cualquier mejora en profundidad, mantenimiento o eficiencia logística tiene un impacto directo sobre los costos de transporte y la competitividad internacional de la producción.

Terminales portuarias, exportadores, industrias aceiteras y gobiernos provinciales siguen de cerca un proceso que puede definir la logística del comercio exterior argentino durante las próximas décadas.

Un sector que mantiene el protagonismo

La primera semana hábil de junio dejó un mensaje claro: pese a la incertidumbre que todavía generan cuestiones tributarias y regulatorias, el agro continúa siendo uno de los principales motores de inversión del país.

AgroActiva mostró empresas ampliando su presencia, productores tomando decisiones de compra, bancos compitiendo por financiar proyectos y una industria que sigue apostando por la incorporación de tecnología.

Al mismo tiempo, las discusiones sobre retenciones, exportaciones, infraestructura y logística evidencian que la competitividad del sector dependerá tanto de la innovación privada como de la capacidad de consolidar políticas públicas estables.

Con una AgroActiva récord como punto de partida y definiciones estratégicas sobre la Hidrovía y el comercio exterior, junio comenzó con una agenda que vuelve a colocar al agro en el centro de la economía argentina.