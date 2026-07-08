La carne vacuna aflojó en Rosario: bajó el precio y rompió la racha de aumentos

Después de varios meses de presión alcista, los precios minoristas de la carne vacuna en Rosario mostraron una leve corrección durante junio. De acuerdo con un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizado en carnicerías y supermercados de la ciudad, el precio promedio cayó un 0,7% respecto de mayo.

Pese a este alivio para el consumidor, la comparación con junio de 2025 refleja que la carne vacuna continúa muy por encima de los valores de hace un año, con un incremento acumulado del 55,1%.

La media res sigue en alza

A diferencia de lo ocurrido en las góndolas y mostradores, el precio de la media res mantuvo una tendencia positiva durante junio. El valor aumentó un 0,4% frente al mes anterior y acumula una suba interanual del 49,5%.

El dato refleja que, aunque el costo de la hacienda continúa ajustándose, parte de ese incremento no se trasladó completamente al consumidor durante el último mes.

No todos los cortes se movieron igual

El comportamiento fue dispar entre los distintos cortes.

Las mayores subas de junio correspondieron al bife angosto y la tortuguita, ambos con un aumento del 0,6%. También registraron incrementos la picada especial y el roast beef, con una variación del 0,5%.

En el otro extremo, varios cortes muy demandados mostraron bajas de precio. El vacío lideró las caídas con un descenso del 1,2%, seguido por la colita de cuadril (-0,9%) y la nalga (-0,6%).

Pollo y cerdo también dieron un respiro

Las otras proteínas animales también mostraron bajas durante junio.

El pollo fresco redujo su precio promedio un 1,5% respecto de mayo, aunque en la comparación interanual acumula un incremento del 22,6%.

El pechito de cerdo fue el producto que más bajó en el mes, con una caída del 3,3%. Frente a junio del año pasado, su precio registra un aumento del 21%.

El dato

Los números relevados por el IPCVA muestran un escenario poco habitual para el mercado minorista: las tres principales carnes consumidas por los argentinos registraron bajas mensuales durante junio en Rosario. Sin embargo, la carne vacuna continúa siendo la que más aumentó en los últimos doce meses, con un alza que supera ampliamente a la del pollo y el cerdo.