El plan financiero de Luis Caputo bajo la estricta lupa de la económista Marina Dal Poggetto

El prefinanciamiento de la deuda argentina «está, pero va a depender enormemente de esa transición política», resumió la economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora EcoGo, en una entrevista recientemente difundida. La especialista analizó el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir vencimientos por US$ 44.100 millones entre 2026 y 2027, y advirtió que la hoja de ruta es creíble en lo inmediato, pero que su viabilidad queda atada al resultado electoral de 2027 y a la existencia de un prestamista de última instancia.

Qué dijo Dal Poggetto sobre el plan financiero de Caputo

Por primera vez desde que arrancó la gestión, el Gobierno mostró el programa financiero «ítem por ítem». Para Dal Poggetto, 2026 ya está «de alguna forma casi prefinanciado»: al Tesoro le falta colocar unos US$ 800 millones para pagar los cupones que vencen en julio y sumó colocaciones de deuda adicionales en el mercado doméstico por alrededor de US$ 2.000 millones. El foco, sostuvo, está puesto en 2027, «donde el agujero de caja es significativo».

La directora de EcoGo remarcó que el propio equipo económico dejó abierta la puerta del financiamiento internacional sin comprometerse: «No pusimos cero, pusimos rayitas porque va a depender de qué es lo que pase con el mercado», citó la economista sobre el planteo oficial. En los hechos, agregó, el equipo de Caputo anticipa más colocaciones locales y un mayor uso de organismos multilaterales en lugar de salir a emitir deuda afuera. Un repaso de por qué la deuda argentina volvió a rendir más del 10% ayuda a entender por qué esa salida al mercado sigue siendo «una opción y no un objetivo».

Riesgo país: por qué está cerca de 400 puntos

El riesgo país es la variable que ordena todo el esquema. Dal Poggetto recordó que hoy «está más cerca de 400 puntos que de 500», en niveles históricamente bajos, y que el Gobierno construye su relato en torno a la meta de alcanzar el investment grade. «Está lejos del investment grade» y todavía paga «rendimientos mucho más altos que los comparables con riesgo país similar», matizó. La lectura de fondo es que el mercado de crédito «requiere alargar el horizonte».

«Si el horizonte no se alarga, en algún momento te pasa factura», advirtió la economista. Por ahora, dijo, la estrategia le funciona al Gobierno para sostener la compresión del riesgo, un movimiento que se vio reflejado en la evolución del Merval, los bonos y el riesgo país de los últimos meses. La demanda por títulos como el Bonar 2027 es parte del mismo fenómeno.

Reservas y dólares del Tesoro: las cuentas de 2027

El corazón del interrogante son las reservas. Dal Poggetto detalló que este año el Banco Central ya compró cerca de US$ 11.000 millones de un objetivo de alrededor de US$ 14.000 millones, con lo cual está «cerca de cumplir». El problema aparece más adelante: para 2027 el Tesoro anunció una compra de dólares al Banco Central por casi US$ 4.900 millones, a lo que se suma el objetivo de acumulación de reservas y los vencimientos de Bopreales por unos US$ 4.400 millones. «Deberías comprar cerca de 7.000 millones el año que viene», calculó.

La clave, insistió, es «cuán viable es comprar esos dólares y a qué tipo de cambio». Ese es el punto donde el plan financiero se cruza con la política cambiaria y con las decisiones que el BCRA ya definió sobre las bandas y las reservas para este año. Siempre existe, admitió, la posibilidad de incumplir la meta de reservas del Fondo, aunque el escenario base es que el Gobierno la cumpla.

Privatizaciones y el rol de AySA

El programa incluye ingresos por privatizaciones, entre ellas la de AySA, la empresa de agua y saneamiento. Consultada sobre cuán atractiva puede ser para un inversor extranjero, Dal Poggetto fue cauta: «Va a depender del marco tarifario que termines poniendo y de la jurisdicción donde puedas manejar eventuales litigios contra el Estado». Los dólares de esas prestaciones, precisó, rondan los US$ 1.800 millones, por lo que «no es el grueso del fondeo, ni este año ni el que viene».

La economista marcó además una distinción clave para pensar el negocio: «Una cosa es mantener una empresa con los usuarios que tenés y un marco tarifario que te permita tener flujo de caja, y otra es cómo financiás la infraestructura que necesitás». Argentina, recordó, arrastra «una enorme falta de inversión en todo lo que tiene que ver con agua potable y cloacas».

La transición política y el «prestamista de última instancia»

Para Dal Poggetto, que 2027 cierre depende de dos preguntas. La primera: si Argentina tiene «efectivamente un prestamista de última instancia como tuvo en 2025», en referencia al respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que ayudó a financiar la transición. La segunda: «Cómo se va dando el escenario político de cara a la elección de 2027», si hay o no PASO y cuáles son las chances de Javier Milei de ganar sin balotaje.

El horizonte que preocupa aparece pronto: a principios de enero de 2028 vencen «casi US$ 6.000 millones» de cupones, por lo que en algún momento el Gobierno «va a tener que acceder al crédito afuera». La entrevista, cerró con una síntesis de la economista: el Gobierno «intenta construir una narrativa que por ahora le funcionó para llevar el riesgo país a estos niveles», pero «falta un montón» para el otro lado del puente.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto suma el programa financiero de Caputo?

El plan cubre vencimientos por US$ 44.100 millones entre 2026 y 2027: unos US$ 19.200 millones este año y US$ 24.900 millones el próximo, según los números oficiales presentados por el Ministerio de Economía.

¿Por qué Dal Poggetto dice que depende de la política?

Porque la compra de dólares para 2027 y el acceso al crédito dependen de la confianza del mercado, y esa confianza está ligada al resultado electoral de 2027 y a contar con un prestamista de última instancia, como fue Scott Bessent en 2025.

¿Qué pasa con las reservas del Banco Central?

El BCRA ya compró cerca de US$ 11.000 millones de un objetivo de US$ 14.000 millones para 2026. Para 2027, según Dal Poggetto, debería adquirir cerca de US$ 7.000 millones adicionales, lo que abre el interrogante sobre a qué tipo de cambio lo hará.