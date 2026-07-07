Cooperativas en Argentina dan el salto digital: AFA firma un acuerdo tecnológico con Huawei

Resumen Ejecutivo Agricultores Federados Argentinos (AFA) , la cooperativa rosarina que nuclea a 36.000 productores, firmó un memorándum con Huawei para digitalizar el agro cooperativo en nueve provincias.

, la cooperativa rosarina que nuclea a 36.000 productores, firmó un memorándum con para digitalizar el agro cooperativo en nueve provincias. El acuerdo abarca cuatro ejes: conectividad rural, procesamiento de datos con inteligencia artificial ( Huawei Cloud y modelos Pangu ), energía limpia y capacitación de talento técnico.

y modelos ), energía limpia y capacitación de talento técnico. Santa Fe integra la red de provincias alcanzadas; el objetivo declarado es reducir la brecha digital en las comunidades rurales del área de influencia de AFA.

integra la red de provincias alcanzadas; el objetivo declarado es reducir la brecha digital en las comunidades rurales del área de influencia de AFA. Un comité de seguimiento conjunto evaluará proyectos piloto en los próximos meses, sin montos de inversión ni plazos definitivos comunicados hasta ahora.

Agricultores Federados Argentinos (AFA) y la tecnológica china Huawei firmaron un memorándum de entendimiento para acelerar la transformación digital del agro cooperativo. El acuerdo, que coloca a una de las principales cooperativas en Argentina en la primera línea de la digitalización rural, alcanza a 36.000 productores asociados repartidos en nueve provincias, entre ellas Santa Fe.

Con casa central en Rosario, AFA es una de las cooperativas agrícolas más antiguas del país. Nació en 1932 y funciona como una red de segundo grado que agrupa a productores de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. El entendimiento con la firma que dirige en el país Xiao Binbing apunta a ese entramado.

Qué contempla el acuerdo entre las cooperativas en Argentina y Huawei

El memorándum es un marco de trabajo, no un contrato cerrado con cifras. Sirve para ordenar por dónde empezar. Las partes definieron cuatro frentes concretos sobre los que van a explorar proyectos piloto:

Conectividad : soluciones para mejorar la conexión operativa de la cooperativa y sus asociados, con el foco puesto en achicar la brecha digital rural. Huawei asegura tener más de 180 redes 5G desplegadas en el mundo y 1.500 millones de usuarios.

: soluciones para mejorar la conexión operativa de la cooperativa y sus asociados, con el foco puesto en achicar la brecha digital rural. Huawei asegura tener más de desplegadas en el mundo y 1.500 millones de usuarios. Procesamiento de datos : Huawei Cloud y sus modelos de inteligencia artificial Pangu —que la compañía dice aplicar en más de 500 escenarios y 30 sectores— para ordenar la información y apoyar las decisiones de los productores.

: y sus modelos de inteligencia artificial —que la compañía dice aplicar en más de 500 escenarios y 30 sectores— para ordenar la información y apoyar las decisiones de los productores. Energía limpia : análisis de fuentes renovables en instalaciones de AFA y en los establecimientos asociados, apalancado en la experiencia de Huawei Digital Power .

: análisis de fuentes renovables en instalaciones de AFA y en los establecimientos asociados, apalancado en la experiencia de . Generación de talento: capacitación digital para equipos técnicos y productores, en línea con los convenios que Huawei ya firmó con más de 20 universidades de Argentina, Uruguay y Paraguay.

La lógica es sencilla de entender. Una cooperativa que maneja compras, acopio, logística y asesoramiento para decenas de miles de productores genera un volumen enorme de datos que hoy, en buena medida, se pierde. Lo que propone el acuerdo es convertir esa información dispersa en algo utilizable, del mismo modo en que un comercio pasó de la libreta al sistema de gestión.

“Nos permite pensar la tecnología no como algo ajeno al campo, sino como una iniciativa que beneficia a los 36.000 productores asociados a La Cooperativa”. Darío Marinozzi, presidente del Consejo de Administración de AFA

Darío Marinozzi, presidente del Consejo de Administración de AFA, resumió el espíritu del entendimiento: “Nos permite pensar la tecnología no como algo ajeno al campo, sino como una iniciativa que beneficia a los 36.000 productores asociados a La Cooperativa”.

Por qué el agro cooperativo mira a la conectividad y la inteligencia artificial

El campo argentino viene hablando hace años de una nueva revolución productiva: sensores, imágenes satelitales, maquinaria que se maneja sola y modelos que anticipan una helada o el ataque de una plaga. El problema no suele ser la falta de tecnología, sino la falta de señal. En muchas localidades rurales, la conectividad sigue siendo el cuello de botella que frena todo lo demás.

Ahí es donde el acuerdo se vuelve interesante para la economía real. Sin datos que viajen, no hay inteligencia artificial que valga: un modelo predictivo necesita información actualizada para no ser una adivinanza cara. Por eso el orden de los ejes no es casual. Primero conectar, después procesar, en paralelo abaratar la energía y, sobre todo, formar a la gente que va a usar las herramientas.

Para Santa Fe el tema no es abstracto. La provincia concentra buena parte de la agroindustria del país y arrastra reclamos estructurales del agro santafesino que van más allá del precio de los granos. La conectividad rural, la eficiencia energética y la formación de técnicos aparecen una y otra vez en esa lista. No es la primera señal de que la región quiere jugar fuerte en innovación: ya hubo capital extranjero mirando startups santafesinas.

El desafío, claro, es que un memorándum no cambia nada por sí solo. Falta lo más difícil: bajar los cuatro ejes a proyectos que un productor pueda tocar y medir. La experiencia muestra que estas alianzas rinden cuando arrancan chicas y con objetivos claros —una red que funcione en un acopio, un tablero que ordene los datos de una zona— antes de prometer una transformación total. También cuenta el contexto: Santa Fe reglamentó beneficios fiscales ligados a energía y empleo que podrían acompañar inversiones como esta.

Hay además una lectura que conviene no perder de vista. Que un gigante como Huawei entre al corazón del sistema cooperativo agropecuario —uno de los motores de la economía argentina— habla del peso creciente de China como socio tecnológico del campo, un rol que hasta hace poco ocupaban casi en exclusiva jugadores de Estados Unidos y Europa.

¿Qué firmaron AFA y Huawei?

Un memorándum de entendimiento de cooperación institucional y tecnológica. Es un marco para desarrollar proyectos conjuntos en conectividad, datos, energía limpia y capacitación, todavía sin montos de inversión ni plazos definidos públicamente.

¿A cuántos productores alcanza y en qué provincias?

El acuerdo apunta a los 36.000 productores asociados a AFA en nueve provincias: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

¿Qué son Huawei Cloud y los modelos Pangu?

Huawei Cloud es la plataforma de nube de la empresa y Pangu es su familia de modelos de inteligencia artificial. Según Huawei, ya se aplican en más de 500 escenarios en unos 30 sectores, incluida la agricultura.