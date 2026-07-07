Registro Automotor: cómo será el nuevo sistema digital y qué cambia en los aranceles

El Gobierno nacional oficializó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, una iniciativa que busca transformar de manera gradual el funcionamiento del Registro Automotor mediante la digitalización completa de los trámites y la implementación de un nuevo esquema para calcular los aranceles.

Las medidas fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 306 y 308 del Ministerio de Justicia. El objetivo es avanzar hacia un sistema registral completamente digital, con procesos más ágiles, menores costos administrativos y acceso remoto desde cualquier punto del país.

Qué cambia

Entre las principales modificaciones se encuentra la digitalización de todos los procedimientos vinculados con la registración de vehículos. El nuevo esquema prevé validación automática de identidad, carga electrónica de documentación, firma digital, pagos online y seguimiento del estado de cada trámite desde una plataforma digital.

Además, el Gobierno anunció una simplificación de los procedimientos registrales, reduciendo la cantidad de trámites a categorías centrales como la inscripción inicial, las transferencias de dominio, la constitución y cancelación de garantías, las bajas registrales y otras gestiones esenciales.

Digitalización de los legajos

Otro de los cambios previstos es la digitalización del archivo documental. Los tradicionales legajos en papel que actualmente conservan los registros seccionales pasarán a integrarse en repositorios digitales, lo que permitirá centralizar la información y facilitar su consulta.

El plan también contempla una reorganización progresiva de la red de registros del automotor. Aunque la mayor parte de las gestiones podrá realizarse de manera remota, seguirán existiendo oficinas de atención para asistir a quienes necesiten acompañamiento presencial o presenten dificultades para operar con herramientas digitales.

Nuevo sistema para calcular los aranceles

Junto con la reforma administrativa, el Ministerio de Justicia creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), una nueva unidad de medida que servirá para determinar el valor de los aranceles de los trámites registrales.

El MRPA tendrá un valor inicial equivalente a 0,5 UVA y comenzará a aplicarse a partir del 4 de agosto. Su actualización será automática cada cuatro meses, tomando como referencia la cotización de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), con el objetivo de unificar y simplificar el esquema arancelario vigente.

Modernización del sistema

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa continúa el proceso de modernización iniciado con herramientas como el Legajo Digital Único, el Certificado Digital Automotor, el Registro Único Nacional del Automotor y el Registro Único Virtual.

La intención es consolidar un ecosistema registral interoperable, con menor dependencia de la documentación física, mayor eficiencia operativa y una reducción de tiempos y costos para los usuarios, sin modificar las garantías jurídicas que ofrece el sistema registral argentino.