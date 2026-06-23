Alivio para monotributistas: la Justicia habilita computar créditos de IVA retroactivos

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo que puede representar un alivio significativo para los contribuyentes excluidos del Monotributo y obligados a incorporarse al Régimen General. La decisión habilita el cómputo de créditos fiscales de IVA correspondientes a períodos anteriores a la exclusión, aun cuando las facturas no discriminen el impuesto.

La causa, identificada como "Biondi, María Luz c/ DGI", ratificó una sentencia previa del Tribunal Fiscal de la Nación que había dado la razón a la contribuyente. El eje de la discusión se centró en la posibilidad de computar créditos fiscales por compras realizadas mientras la persona aún se encontraba inscripta en el Monotributo.

"Hasta ahora, el organismo recaudador rechazaba esos créditos argumentando que las facturas emitidas durante ese período no contenían el IVA discriminado, requisito exigido por la normativa general del impuesto. Sin embargo, la Justicia consideró que exigir esa condición resultaba irrazonable, ya que los proveedores no tenían obligación legal de discriminar el IVA cuando el comprador era monotributista"

Los jueces señalaron que una interpretación estricta de la ley implicaría imponer al contribuyente una exigencia de cumplimiento imposible. Además, remarcaron que el Fisco no había cuestionado la existencia ni la veracidad de las operaciones comerciales realizadas.

Otro de los argumentos destacados por la Cámara fue la necesidad de evitar una situación de asimetría fiscal. Según el tribunal, no resulta razonable que el Estado reclame el débito fiscal correspondiente a períodos retroactivos tras la exclusión del Monotributo, pero al mismo tiempo impida computar los créditos fiscales vinculados a esas mismas operaciones.

Como consecuencia, la sentencia confirmó la revocación de la determinación de oficio realizada por el organismo recaudador, dejó sin efecto las multas e intereses aplicados a la contribuyente y estableció que las costas del proceso sean afrontadas por el Estado.

Especialistas tributarios consideran que el fallo puede transformarse en un antecedente relevante para numerosos contribuyentes que atraviesan procesos de exclusión o autoexclusión del Monotributo. En particular, abre una vía para reducir el costo fiscal derivado del paso al Régimen General y fortalece el criterio de considerar la realidad económica por encima de formalidades que resultan imposibles de cumplir en determinadas circunstancias.