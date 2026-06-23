FIX mejoró la calificación crediticia de Rizobacter tras un exitoso canje de deuda

La calificadora FIX SCR elevó la calificación de emisor de largo plazo de Rizobacter Argentina S.A. a B(arg) desde CC(arg), luego de que la compañía completara con éxito un canje de deuda por aproximadamente USD 42 millones, operación que le permitió extender vencimientos y despejar sus compromisos financieros más inmediatos.

Según el informe difundido por FIX, la mejora en la nota crediticia responde principalmente a que la empresa logró obtener las mayorías necesarias para reestructurar parte de sus obligaciones negociables, trasladando los principales vencimientos de capital hacia el segundo semestre de 2027 y años posteriores. Asimismo, la calificadora elevó la calificación de corto plazo de la compañía a B(arg) desde C(arg).

El reporte destaca que, tras la operación, Rizobacter mantiene pendiente un pago cercano a los USD 7 millones correspondiente a los inversores que ingresaron al canje, para el cual dispone de la liquidez necesaria.

Mejora financiera y reducción de deuda

Uno de los aspectos más valorados por FIX fue la mejora en la gestión del capital de trabajo durante 2025 y comienzos de 2026. La empresa implementó un proceso de reconversión de proyectos orientado a reducir necesidades de financiamiento operativo, lo que permitió revertir el capital de trabajo a terreno positivo.

Como resultado, Rizobacter generó un flujo de fondos libre positivo de USD 58 millones en los últimos doce meses finalizados en marzo de 2026. Esta generación de caja posibilitó una reducción de deuda cercana a USD 65 millones, llevando el endeudamiento financiero total a USD 119 millones, con una posición de caja de aproximadamente USD 11 millones.

Liderazgo tecnológico como fortaleza

FIX también resaltó la sólida posición competitiva de la compañía dentro del mercado de nutrición y protección de cultivos. El informe señala que Rizobacter mantiene una estrategia sostenida de innovación, con inversiones en investigación y desarrollo equivalentes al 10,1% de su resultado operativo promedio de los últimos cinco años.

Esta política le permitió construir una cartera de tecnologías diferenciadas y un elevado nivel de patentamientos, factores que funcionan como barreras de entrada frente a competidores y fortalecen su posicionamiento en distintos mercados internacionales.

Persisten desafíos financieros

Pese a la mejora de calificación, la agencia advirtió que continúan existiendo factores de riesgo relevantes. Entre ellos se destacan la todavía limitada flexibilidad financiera de la empresa, los elevados niveles de apalancamiento y la necesidad de consolidar una recuperación sostenida de la rentabilidad.

El informe también menciona el contexto financiero que atraviesa el grupo BIOX, vinculado a Rizobacter, tras incumplimientos registrados en obligaciones convertibles durante 2025. FIX indicó que continuará monitoreando la evolución de esa situación y su eventual impacto sobre la compañía.

Señales de recuperación

Los resultados más recientes muestran una mejora operativa respecto del ejercicio anterior. A marzo de 2026, Rizobacter registró ingresos por aproximadamente USD 195 millones, mientras que su margen EBITDA alcanzó el 4,5%, por encima de los niveles observados durante 2025.

Para FIX, la capacidad de sostener la generación de fondos, mejorar márgenes operativos y fortalecer la liquidez será determinante para futuras revisiones de la calificación. En ese sentido, la agencia considera que una recuperación del margen por encima del 10% y una mejora de la flexibilidad financiera podrían habilitar nuevas subas en la nota crediticia.

La decisión representa una señal positiva para el mercado respecto de la capacidad de Rizobacter para reordenar su estructura financiera en un contexto desafiante para las compañías agroindustriales argentinas.