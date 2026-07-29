Mercosur: a 40 años del pacto que hoy presenta roces presidenciales pero mueve US$ 13.800 millones con Brasil

Hace exactamente cuatro décadas, el 29 de julio de 1986, los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney firmaban en Buenos Aires el histórico Programa de Integración y Cooperación Económica. Aquel apretón de manos enterraba definitivamente la vieja desconfianza entre Argentina y Brasil.

Nacía así la semilla original del Mercosur, un proyecto ambicioso que cambiaría para siempre la dinámica productiva regional. Fue la audaz apuesta de dos democracias emergentes por usar la integración económica como escudo político y como un extraordinario multiplicador de mercados.

Cuarenta años después, debemos mirar este aniversario con una lente estrictamente orientada a los negocios. Hoy, Brasil es nuestro principal e indiscutido socio comercial, absorbiendo más del 11% de las exportaciones nacionales totales durante la primera mitad de este agitado 2026.

Para el vasto ecosistema agroexportador e industrial del Gran Rosario, este flujo bilateral de casi 13.800 millones de dólares representa oxígeno financiero directo. Sectores clave como alimentos, químicos y autopartes dependen vitalmente de una frontera comercial fluida, dinámica y completamente predecible.

Sin embargo, el crudo contraste con el espíritu cooperativo de 1986 resulta hoy ineludible. Asistimos a recientes y severos cruces diplomáticos entre los actuales presidentes de Argentina y Brasil. La rigidez ideológica amenaza peligrosamente el pragmatismo que exigen los mercados internacionales.

Estas crecientes tensiones en la cúpula del poder sudamericano configuran un riesgo silencioso pero latente. Cuando los máximos mandatarios de los dos mayores socios del bloque chocan de manera pública, la incertidumbre financiera se traslada de inmediato a los directorios corporativos locales.

Cualquier roce diplomático sostenido en el tiempo amenaza con traducirse rápidamente en barreras pararancelarias o trabas burocráticas letales en las aduanas. Para una pyme santafesina que logró insertarse en las cadenas de valor, este nivel de alta fricción política resulta insostenible.

A este complejo panorama se le suma el desafío crónico de nuestra asimetría cambiaria. Un real brasileño devaluado presiona fuertemente a la industria nacional, inundando el mercado interno con bienes importados y restando competitividad externa a nuestras propias exportaciones de manufacturas.

Como bien advirtió alguna vez el legendario inversor Warren Buffett: "El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo". Actualmente, operar a ciegas frente a la intensa volatilidad política del principal bloque continental es un lujo que ninguna compañía puede permitirse.

Aquí es donde la veloz adopción de herramientas de inteligencia artificial marcará la diferencia competitiva. Los modernos algoritmos predictivos ya permiten a las corporaciones anticipar bruscas fluctuaciones cambiarias y modelar diferentes escenarios de riesgo ante posibles e indeseadas represalias comerciales bilaterales.

El histórico aniversario llega, además, en un momento verdaderamente bisagra para nuestra matriz productiva exportadora. El tan postergado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea entró en vigencia provisional a mediados de este año, tras su dilatada firma en Asunción.

Esto implica directamente que múltiples empresas de la región ya comenzaron a operar bajo un inédito esquema de reducción progresiva de aranceles. Es un tablero comercial ampliado que exige la máxima sintonía política y estratégica entre los socios fundadores del bloque.

Resulta sumamente paradójico que, frente a la inmensa oportunidad de conquistar los exigentes mercados europeos, la alianza sudamericana cruja por dentro. Brasil continúa ganándonos por amplia goleada en la crucial captación de inversiones externas directas, especialmente dentro del pujante sector automotriz.

La rica historia iniciada por Alfonsín y Sarney nos demuestra fehacientemente que la integración regional jamás fue un acto de romanticismo. Se trató siempre de una herramienta estrictamente pragmática, diseñada para ganar escala operativa, atraer capitales frescos y sostener el empleo industrial.

Cada declaración presidencial disruptiva en las redes sociales redefine el delicado humor de los inversores y altera las decisiones a largo plazo. Quienes lideran negocios saben perfectamente que el capital es cobarde y huye despavorido de los territorios donde reina la imprevisibilidad.

En este contexto, debemos procesar la presente efeméride no como una simple y pasiva pieza de nostalgia diplomática, sino como una verdadera brújula operativa. Entender cómo se forjó nuestro principal corredor comercial resulta vital para calibrar las estrategias defensivas en tiempos de turbulencia.

Las valiosas reglas de origen y las claras ventajas arancelarias que supimos construir durante estas cuatro décadas conforman un patrimonio empresarial invaluable. Navegar exitosamente las fricciones actuales exigirá de nuestras organizaciones una enorme resiliencia estructural y una gestión de riesgos sumamente sofisticada.

Los meses venideros serán absolutamente determinantes para lograr consolidar la inserción definitiva de nuestros productos en el exterior. Si las cancillerías finalmente logran encapsular las marcadas diferencias ideológicas, el sector privado tendrá el terreno completamente despejado para potenciar esta gran plataforma exportadora.