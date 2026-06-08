La próxima batalla de la IA: datos exclusivos desplazan a chips como activo estratégico

Durante los últimos años, el crecimiento de la inteligencia artificial tuvo un protagonista indiscutido: Nvidia, la compañía que se convirtió en el emblema del boom tecnológico gracias a la fabricación de los procesadores que impulsan los modelos más avanzados del mercado. Sin embargo, un nuevo análisis de Goldman Sachs plantea que el foco de los inversores podría comenzar a cambiar.

El banco de inversión sostiene que la siguiente etapa de la revolución de la IA estará liderada por las empresas que poseen datos exclusivos, regulados y difíciles de replicar, un recurso considerado clave para el desarrollo y entrenamiento de sistemas inteligentes.

La entidad elaboró un modelo de evaluación basado en distintos factores, entre ellos la disponibilidad de información propia, las barreras regulatorias, la integración de los servicios en los procesos de los clientes y la capacidad de incorporar inteligencia artificial sin perder ventajas competitivas.

En ese contexto, Goldman Sachs identifica a firmas como Moody's, MSCI, Equifax, Verisk, FICO y TransUnion como algunas de las mejor posicionadas para capitalizar esta nueva etapa, debido a que administran bases de datos construidas durante décadas y cuentan con metodologías ampliamente aceptadas por los mercados y organismos reguladores.

Según el informe, aunque la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de información y generar respuestas complejas, todavía no puede reemplazar activos como registros históricos exclusivos ni asumir responsabilidades legales o financieras derivadas de decisiones críticas.

El análisis también destaca que estas compañías no necesariamente competirán contra la IA, sino que podrán utilizarla para optimizar sus propios productos, automatizar procesos y ofrecer servicios más eficientes manteniendo el control sobre el principal insumo de su negocio: la información.

Dentro de las oportunidades de inversión mencionadas por el banco aparecen además Thomson Reuters y CoStar Group, empresas que, pese a haber sufrido correcciones en sus valuaciones durante el último año, conservan activos considerados estratégicos y con alto potencial de crecimiento.

La conclusión del informe es clara: si la primera fase de la inteligencia artificial estuvo dominada por quienes construyeron la infraestructura tecnológica, la próxima podría tener como protagonistas a las compañías que controlan los datos que alimentan esos modelos. En un mercado cada vez más competitivo, la información exclusiva se perfila como el nuevo recurso estratégico sobre el cual se definirá el liderazgo de la industria.