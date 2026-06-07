Ladrillos: Dónde están las oportunidades reales de inversión en el nuevo escenario inmobiliario

El mapa de las inversiones inmobiliarias en la Argentina está experimentando una reconfiguración sin precedentes, forzando a los desarrolladores y estructuradores de fondos a recalcular de inmediato sus estrategias financieras. En un escenario donde las reglas macroeconómicas cambian el paso, poner el foco en los rendimientos netos se ha vuelto la brújula indispensable para el capital corporativo. Los excedentes de la región central ya no encuentran atractivo en los canales históricos, obligando a sofisticar la asignación de carteras.

Para entender el terreno actual, es vital repasar que el sector atravesó una caída ininterrumpida superior al 40% entre los años 2016 y 2022. Luego de una fase de movimiento lateral que se extendió hasta principios de 2024, el mercado inmobiliario inició un despegue sostenido apuntalado por la consolidación de nuevas condiciones macroeconómicas.

Sin embargo, las variables internas introdujeron un fuerte desafío de gestión operativa: el costo de construcción se duplicó, saltando de un promedio histórico de 700 dólares a un piso de 1.400 dólares por metro cuadrado vendible. Este incremento feroz redujo drásticamente los márgenes de ganancia de las constructoras, desacelerando significativamente los lanzamientos de obras desde el pozo en las plazas urbanas más tradicionales.

Frente a este encarecimiento, el actual esquema de un dólar estable combinado con una inflación remanente en moneda dura genera una inevitable presión al alza en los precios finales de comercialización. Como bien explicaba el célebre economista y premio Nobel Robert Shiller: "El sector inmobiliario se mueve por narrativas económicas reales, no por modas pasajeras". Bajo esta premisa, es altamente probable que los valores antiguos no van a existir más una vez que se agote el stock remanente de los edificios que fueron iniciados bajo costos previos, forzando una adecuación generalizada de las valuaciones.

A pesar de la prudencia que exhibe la demanda de oportunidad, la demanda estructural mantiene el motor encendido de forma permanente en los centros urbanos de gran densidad como Rosario. Los cambios demográficos naturales, los divorcios y el crecimiento familiar obligan a una rotación constante de metros cuadrados, impidiendo que el volumen transaccional caiga a cero. Sin embargo, la rentabilidad en estas plazas consolidadas se encuentra fuertemente atomizada, lo que empuja a los estructuradores de capital a mirar de reojo alternativas en otras latitudes del país.

A lo largo del monitoreo constante de carteras corporativas y tras evaluar múltiples estructuras de financiamiento en el terreno, hemos constatado que intentar sostener viejos esquemas de rentabilidad en mercados saturados es similar a querer vaciar el océano con un balde. La analogía es clara: cuando el caudal de capital cambia de dirección, la única opción viable es redireccionar los canales de captación.

Como suele señalar el icónico inversor estadounidense Warren Buffett: "El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes". En el real estate actual, esta máxima cobra una vigencia absoluta, ya que el verdadero atractivo estratégico no reside únicamente en conseguir el precio de compra más bajo, sino en asegurar la tasa de retorno final. Bajo esta lógica de valor real, conviven hoy dos grandes avenidas de negocios bien diferenciadas.

Por un lado, el segmento de los departamentos usados en zonas consolidadas ofrece oportunidades agresivas de compra, donde se consiguen activos a mitad del costo de construcción actual, ideales para implementar el modelo de Fix and Flip. Esta estrategia corporativa de adquirir inmuebles antiguos para remodelar a nuevo su interior es un estándar global aplicado por grandes fondos internacionales como Blackstone. Aunque exige un conocimiento analítico profundo de proveedores y logística local, permite capturar diferencias patrimoniales sustanciales, sorteando con éxito los riesgos financieros asociados a las demoras y sobrecostos de las obras que recién inician su etapa de pozo.

La solidez creciente del frente macroeconómico actual, caracterizado por exportaciones proyectadas por más de 100.000 millones de dólares y un riesgo país en la zona de los 400 puntos, despeja nubarrones de crisis cambiarias severas para el mediano plazo, permitiendo a los directores de empresas trazar planes con mayor previsibilidad.

Es precisamente en este contexto de estabilidad de fondo donde el interior profundo comienza a marcar la cancha frente a las plazas tradicionales. El ya consolidado fenómeno energético de Vaca Muerta ha traccionado de tal forma la economía general que la dinámica inmobiliaria de la región patagónica corre a una velocidad completamente diferente. En la ciudad de Neuquén, el valor del metro cuadrado en pozo ya supera holgadamente los 3.000 dólares, sobrepasando los promedios de zonas exclusivas de la Capital Federal. Esta aparente paradoja, dada en una zona con un costo de la tierra sustancialmente menor, encuentra su justificaciòn exclusiva en la extraordinaria rentabilidad que convalida el mercado corporativo energético.

Mientras que los alquileres urbanos convencionales ofrecen tasas moderadas, las colocaciones en el corredor neuquino y en localidades estratégicas como Añelo alcanzan rendimientos netos de entre el 12% y el 14% anual en dólares. Estas cifras excepcionales transforman al ladrillo tradicional en una herramienta financiera de alto impacto con un colateral de máxima seguridad. La clave del éxito en el sur radica en que los contratos se celebran directamente con compañías petroleras, desplazando los dolores de cabeza típicos del arrendamiento residencial y garantizando un flujo de caja constante y previsible.

A su vez, este mapa de nodos energéticos de alto rendimiento se le suma ahora una opción incipiente pero sumamente agresiva: el despertar de las provincias con fuerte proyección minera, donde se prevé un crecimiento exponencial de la infraestructura en el corto plazo. El caso de San Luis es emblemático, impulsado por la actualización de su Plan Maestro de Minería hacia 2031. Esta planificación, combinada con incentivos a las grandes inversiones, actúa como un imán para desembolsos privados en infraestructura, energía fotovoltaica y extracción mineral.

Esta inyección de capital genera un impacto de derrame inmediato sobre la economía real local, provocando un déficit agudo de plazas habitacionales y corporativas de alta gama para albergar a directivos, ingenieros y proveedores calificados. Como solía afirmar el legendario magnate inmobiliario Sam Zell: "Donde hay una fricción de oferta y una explosión de demanda estructural, nace un negocio extraordinario". Siguiendo este precepto, las plazas mineras emergentes se posicionan como el nuevo vector de rentabilidad para el capital inteligente, ofreciendo retornos estimados de doble dígito mediante contratos corporativos de largo plazo.

Empresas líderes del sector nacional, como IRSA, han demostrado históricamente que adelantarse a los polos de desarrollo industrial y de recursos naturales maximiza el valor patrimonial a largo plazo. Hoy, el desarrollo inmobiliario impulsado por la minería y la energía representa ese vector de crecimiento exponencial indispensable para mantener carteras de inversión diversificadas.

En contraste, las plazas tradicionales enfrentan el lastre de los costos fijos elevados; el encarecimiento sistémico de las expensas erosiona de forma drástica la renta neta de los propietarios, acelerando la migración del capital hacia opciones de gestión eficientes. La coyuntura exige mirar más allá de los límites geográficos habituales y descifrar los nuevos flujos de capital que redefinen la rentabilidad. En este ajedrez económico, los inversores corporativos que logren estar atento a la jugada y decidan dar el salto hacia activos con flujos corporativos asegurados serán quienes consoliden su patrimonio en el mediano plazo.