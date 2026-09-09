Granos, tasas e insumos: las claves que mira el productor para los próximos meses

Resumen Ejecutivo El informe DATA Miazzo aconseja vender soja disponible a US$370 y colocar los pesos en LECAPs , alcanzando un rendimiento estimado del 20,2% hacia mayo de 2027.

aconseja vender a US$370 y colocar los pesos en , alcanzando un rendimiento estimado del 20,2% hacia mayo de 2027. Para el maíz se sugiere diferir ventas aprovechando el pase a diciembre de US$208,5 por tonelada , mientras en trigo se recomienda liquidar stocks antes de posibles bajas globales.

se sugiere diferir ventas aprovechando el pase a diciembre de , mientras en se recomienda liquidar stocks antes de posibles bajas globales. El análisis propone fijar precios de la campaña 2026/27, acelerar la compra de urea por su favorable relación insumo-producto y mantener cautela en la adquisición de MAP.

El repunte de la soja llevó el precio disponible hasta los US$370 por tonelada, impulsado principalmente por la buena demanda china y las condiciones climáticas adversas en Estados Unidos.

Sin embargo, DATA Miazzo considera que estos valores podrían no ser sostenibles y recomienda vender la soja que permanece en stock. La decisión se apoya también en una curva de futuros prácticamente plana, que no ofrece un incentivo suficiente para postergar la venta.

Para la próxima campaña, en cambio, el informe encuentra valores atractivos: mayo de 2027 cerca de US$360 por tonelada y julio en torno a US$364 aparecen como oportunidades para fijar precio.

La estrategia financiera cambia: vender soja e invertir los pesos

Una de las principales modificaciones respecto del informe anterior aparece en la estrategia financiera.

Para quienes buscan maximizar el ingreso en pesos, DATA Miazzo plantea que actualmente resulta más conveniente vender soja disponible e invertir el producido en LECAPs, en lugar de financiarse para mantener el grano.

En el ejemplo presentado, una venta de 1.000 toneladas a $560.000 por tonelada y la posterior colocación en LECAPs permitiría alcanzar $673.188 por tonelada a mayo de 2027, una mejora directa del 20,2%, equivalente a una TNA del 27%.

El informe también desaconseja financiarse para postergar la venta de soja: el costo de financiamiento ronda el 7% TNA en dólares, mientras que el pase a noviembre reporta 8% TNA y el de enero de 2027 apenas 6,8%.

Maíz: el pase a diciembre gana atractivo

La estrategia para el maíz es diferente. Con una amplia diferencia entre el precio disponible y los contratos futuros, DATA Miazzo recomienda no vender el disponible y aprovechar el pase hacia diciembre, cuando el contrato se ubica en US$208,5 por tonelada.

Según el informe, diferir la venta hasta noviembre permitiría una mejora de US$13,8 por tonelada, equivalente a una TNA del 35%. Para diciembre, la mejora alcanza US$20,5 por tonelada, con una TNA del 36%.

La combinación de disponible, financiamiento y futuros permitiría alcanzar, de acuerdo con el análisis, $334.366 por tonelada a diciembre, lo que representa una mejora directa del 17% en cuatro meses.

La próxima campaña también ofrece oportunidades

Para la campaña 2026/27, el informe recomienda comenzar a fijar precios en niveles considerados atractivos: US$207,1 para abril de 2027 y US$204,2 para julio.

La recomendación se da en un contexto de firmeza de la demanda global y deterioro de las proyecciones productivas del hemisferio norte, aunque el volumen de maíz todavía disponible de la campaña 2025/26 y las expectativas de una campaña récord a nivel local funcionan como factores bajistas.

Trigo: vender el stock y ponerle precio a la próxima cosecha

El trigo también alcanzó máximos del año, en un escenario marcado por la continuidad del conflicto en el Mar Negro y las restricciones sobre las exportaciones rusas.

DATA Miazzo recomienda aprovechar este contexto externo para vender el trigo que queda en stock. El informe advierte que un eventual acuerdo que permita normalizar las exportaciones desde la región podría ejercer presión bajista sobre los precios.

Todavía quedarían 6 millones de toneladas de la campaña 2025/26 sin comercializar, mientras que las últimas proyecciones productivas fueron revisadas al alza.

Para la próxima cosecha, la recomendación es comenzar a fijar precio: US$228 para diciembre y US$231 para enero son considerados valores de venta.

Urea: una oportunidad de compra; MAP: cautela

El mercado de fertilizantes presenta dos escenarios diferentes.

En el caso de la urea, la recuperación de la demanda brasileña y las restricciones de oferta sostienen una tendencia internacional alcista. Pese a la suba reciente, la relación urea-producto se mantiene entre 7% y 8% por debajo del promedio histórico.

Por ese motivo, el informe recomienda aprovechar los niveles actuales para comprar urea.

El escenario es diferente para el MAP. El mercado continúa bajo presión por los elevados inventarios y la débil demanda brasileña. La relación DAP/MAP se encuentra entre 18% y 19% por encima de su promedio histórico, por lo que DATA Miazzo recomienda mantener compras puntuales, pero sin acelerar la cobertura.

Clima: avanza el maíz y el trigo enfrenta nuevas incertidumbres

Las condiciones ambientales de las últimas semanas favorecieron el avance de la cosecha de maíz 2025/26, que alcanzó el 92,5% del área apta, con rindes alineados con las expectativas.

La siembra de la campaña 2026/27 ya comenzó y registra un avance del 1,5% a nivel nacional, concentrado principalmente en el centro-norte de Santa Fe.

En trigo, el aumento de las temperaturas aceleró el desarrollo de los cultivos. Sin embargo, la falta de lluvias en el norte y oeste agrícola genera incertidumbre sobre los rindes. En el centro y sur del área agrícola, la condición se mantiene entre normal y excelente, aunque algunas zonas fueron afectadas por tormentas de granizo.

Qué hacer con los pesos y los dólares

En materia financiera, DATA Miazzo observa que el aumento de la liquidez del sistema llevó nuevamente el rendimiento de las LECAPs hacia una zona de 23%-25%, por lo que recomienda priorizarlas para inversiones de corto plazo.

Para plazos superiores a 60 días, el informe plantea como alternativas los bonos ajustados por inflación o la dolarización.

En dólares, identifica obligaciones negociables corporativas como alternativas de inversión, entre ellas instrumentos de Tecpetrol y PAE, con rendimientos anuales indicados de 5,7% y 5,1%, respectivamente.

Un mercado con estrategias diferentes según el cultivo

El principal mensaje del informe es que no existe una única estrategia de comercialización para los granos.

Mientras la recomendación para soja es vender el disponible y aprovechar los precios de la próxima campaña, el maíz ofrece un premio suficiente en los futuros como para justificar el pase. En trigo, el escenario externo favorece la venta del stock y la fijación anticipada de parte de la próxima cosecha.

En paralelo, la lectura sobre los insumos también es selectiva: comprar urea aprovechando una relación insumo-producto favorable y mantener una actitud más cautelosa frente al MAP.