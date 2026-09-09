El petróleo vuelve a superar los US$100 y crece la tensión en los mercados

Resumen Ejecutivo El crudo Brent superó los US$ 100,60 por barril tras sufrir un alza del 20% debido a enfrentamientos militares en el estrecho de Ormuz .

superó los por barril tras sufrir un alza del 20% debido a enfrentamientos militares en el . La interrupción del paso de petroleros en Ormuz, vía clave para el 20% del petróleo mundial, amenaza con reencender la inflación global y endurecer las tasas de interés .

y endurecer las . Entidades como Bank of America proyectan rangos de US$ 95 a US$ 120 para el barril si los conflictos y la parálisis logística en la región persisten.

proyectan rangos de para el barril si los conflictos y la parálisis logística en la región persisten. Para Argentina, el contexto ofrece una lectura dual: impulsa el valor exportador de Vaca Muerta, pero encarece los costos de insumos, transporte y combustibles a nivel local.

El mercado petrolero volvió a ingresar en una zona de tensión. El precio del Brent avanzó hasta los US$100,60 por barril, mientras que el WTI llegó a US$95,21, en una jornada marcada por la intensificación de los ataques en torno al estrecho de Ormuz. Se trata del primer regreso del Brent por encima de los US$100 desde el 23 de julio.

La magnitud del movimiento resulta especialmente relevante para los mercados financieros: el crudo acumula una suba cercana al 20% desde mediados de la semana pasada, reflejando el aumento de la prima de riesgo asociada a una eventual interrupción del flujo energético internacional.

Ormuz vuelve a ser el principal foco de riesgo

El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales puntos estratégicos del mercado energético mundial. Por esa vía circula más de una quinta parte del petróleo comercializado globalmente, por lo que cualquier interrupción significativa puede trasladarse rápidamente desde el mercado de commodities hacia los precios de combustibles, transporte e insumos industriales.

Los últimos enfrentamientos incrementaron nuevamente la incertidumbre. Estados Unidos informó la destrucción de cinco petroleros iraníes, mientras que Irán lanzó ataques contra activos estadounidenses y embarcaciones en la región. Reuters señaló que el tránsito petrolero por Ormuz se redujo de manera significativa y que la falta de información precisa sobre los volúmenes efectivamente transportados agrega volatilidad al mercado.

El problema para los inversores no es solamente el nivel actual del barril, sino la posibilidad de que la interrupción del transporte se prolongue.

El petróleo complica el escenario para las tasas

Un petróleo sostenidamente por encima de los US$100 introduce un nuevo factor de presión sobre la inflación internacional.

El mecanismo es directo: un crudo más caro incrementa los costos de combustibles, transporte, generación energética y producción industrial. Si el shock se prolonga, puede dificultar el proceso de desinflación que vienen siguiendo los principales bancos centrales.

Para los mercados, esto abre un escenario incómodo: mayor inflación con menor crecimiento, una combinación que puede limitar el margen de los bancos centrales para reducir las tasas de interés.

De hecho, las acciones europeas operaron a la baja y los futuros de Wall Street anticiparon una apertura negativa, en una señal de que los inversores comienzan a incorporar nuevamente el riesgo energético en la valuación de los activos.

El escenario que mira el mercado

La principal variable a seguir durante las próximas jornadas será la evolución del tránsito por Ormuz.

Si la circulación de petroleros comienza a normalizarse, el mercado podría interpretar el salto del crudo como un shock transitorio y desarmar parte de la prima de riesgo incorporada en los precios.

El escenario cambia si los ataques continúan y la interrupción del transporte se consolida. En ese caso, el problema dejaría de ser exclusivamente geopolítico para convertirse en un shock de oferta energética con potencial impacto sobre inflación, tasas, monedas y crecimiento global.

Algunas entidades financieras ya contemplan escenarios de precios significativamente superiores a los actuales si las interrupciones persisten. Bank of America, por ejemplo, ubicó en un rango de US$95 a US$120 sus posibles niveles para el Brent bajo distintos escenarios de tensión, mientras que un deterioro mayor de la infraestructura energética podría generar picos todavía más elevados.

El impacto llega a Argentina

Para Argentina, el escenario tiene una lectura dual.

Un petróleo internacional más caro puede mejorar el valor potencial de las exportaciones de hidrocarburos y favorecer las perspectivas de inversión en Vaca Muerta. Pero, al mismo tiempo, un shock energético internacional puede incrementar los costos de transporte, combustibles e insumos y generar presiones adicionales sobre la inflación global.

El efecto final dependerá, en buena medida, de cuánto tiempo permanezca el Brent por encima de los US$100 y de la evolución del mercado internacional de combustibles.

Por eso, más que el número puntual del barril, el mercado argentino deberá seguir la duración del shock.

La pregunta que comienza a dominar las pantallas financieras ya no es solamente cuánto puede subir el petróleo, sino cuánto tiempo puede permanecer elevado sin alterar las expectativas de inflación y crecimiento.

El regreso del Brent a los tres dígitos funciona así como una señal de alerta para los mercados: el riesgo geopolítico volvió a transformarse en una variable económica de primer orden.