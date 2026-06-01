Los dólares del campo crecen y en cinco meses ya se liquidaron u$s 10.000 millones

La liquidación de divisas del complejo agroexportador argentino continúa mostrando un desempeño superior al promedio histórico, aunque todavía se ubica por debajo de los niveles extraordinarios registrados durante 2025, cuando la combinación de menores retenciones y un fuerte adelantamiento de ventas impulsó cifras récord para el sector.

Según los últimos datos difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el ingreso de dólares provenientes de las exportaciones agroindustriales mantiene un ritmo relevante para la economía argentina y sigue ubicándose entre los mejores registros de los últimos años.

El desempeño actual refleja una situación de mayor normalización luego del fuerte flujo de divisas observado en 2025. Durante ese período, las medidas temporales vinculadas a los derechos de exportación incentivaron una aceleración en las ventas y en la liquidación de exportaciones, generando ingresos excepcionales para el mercado cambiario argentino.

Sin embargo, pese a la desaceleración respecto de aquel año récord, las cifras actuales continúan superando los promedios históricos de liquidación, lo que confirma el peso estratégico del agro como principal generador de divisas del país.

Analistas del sector destacan que la evolución de la liquidación depende de múltiples factores, entre ellos los precios internacionales de los commodities, el ritmo de comercialización de los productores, las condiciones climáticas, la evolución del tipo de cambio y las políticas vinculadas a las exportaciones.

En este contexto, el ingreso de dólares provenientes del agro sigue siendo una variable clave para el equilibrio macroeconómico argentino. La capacidad del sector para sostener niveles elevados de exportación continúa aportando previsibilidad al mercado cambiario y fortalece las expectativas sobre el flujo de divisas para los próximos meses.

A pesar de no repetir los registros excepcionales de 2025, el agro mantiene un desempeño sólido y confirma su rol central dentro de la economía nacional, en un escenario donde cada dólar exportado adquiere relevancia para la estabilidad financiera del país.